¿Caos en el Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este 30 de agosto 2025
¡Atención, usuarios! Algunas líneas del Metro CDMX presentan avance lento para este sábado 30 de agosto 2025; te compartimos el avance de trenes.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy8 de junio 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
Avance lento en la Línea 7 del Metro CDMX
Usuarios reportan avance lento en la Línea 7 en dirección a Barranca del Muertos; autoridades no han dado declaraciones al respecto.
Línea 7 dirección Barranca del Muerto, lentísima como siempre— javier (@javieroal2) August 30, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 7:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 13° C pic.twitter.com/dlD1J8OeST— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 30, 2025