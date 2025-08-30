ALERTA AMBER: Desaparece bebé de 2 años en calles de Ecatepec, Edomex

¡Ayúdala a regresar a casa! Activan Alerta Amber en el Estado de México (Edomex) por la desaparición de Ainara Brenda, bebé de 2 años en el municipio de Ecatepec; familiares los buscan con urgencia.

En caso de terne información que ayude a encontrar a las menores, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del Edomex.

Buscan a Ainara Brenda, bebé desaparecida en Ecatepec

Ainara Brenda Bautista López, bebé de 2 años de edad, desapareció en el municipio de Ecatepec, Edomex, desde el pasado 15 de agosto del 2025. Estas son las características clave de la menor de edad:



Mide 0.85 metros y pesa 15.0 kilogramos.

Tez moreno, cara ovalada y complexión robusta.

Ojos chicos y de color café, boca mediana, labios medianos y nariz achatada.

Cabello de color negro y ondulado; cejas semipobladas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue sustraída de su núcleo familiar, y desde ese entonces no se sabe nada de ella.

El día de su desaparición, Ainara Brenda Bautista López, vestía una chamarra de mezclilla de color azul marino, pantalón de mezclilla de color azul, tenis de color blanco con brillos y playera de color blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/HeXwlrppWF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 29, 2025

En caso de tener información sobre la bebé de 2 años desaparecida en el Estado de México, puedes comunicarte a los siguientes números:

800 DNUNCIA (368-62-42)

Sistema de Emergencias 911

¿Cómo activar la Alerta Amber?

¡Atención, ciudadanos! La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:

