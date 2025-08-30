Vecinos delatan a narcomenudistas de Azcapotzalco; los sorprendieron de madrugada

Gracias a una serie de denuncias ciudadanas, un operativo coordinado por fuerzas federales y de la Ciudad de México (CDMX) desarticuló una célula de narcomenudistas en la alcaldía Azcapotzalco. Durante la acción, que incluyó tres cateos simultáneos de madrugada, fueron detenidas ocho personas y se aseguraron casi mil dosis de droga, incluyendo cocaína, marihuana y metanfetamina.

Uno de los detenidos ya contaba con antecedentes penales por el mismo delito.

¿Qué pasó en Azcapotzalco? Vecinos delatan a vendedores de droga

La operación fue el resultado de trabajos de inteligencia que se iniciaron a raíz de varias denuncias ciudadanas. Los vecinos de las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España reportaron a las autoridades la actividad de un grupo de personas que se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos en la zona.

Con esta información, agentes de la SSC CDMX y de la FGJ CDMX implementaron vigilancias discretas que permitieron identificar tres domicilios utilizados como puntos de almacenamiento y venta.

Resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron tres órdenes de cateo de manera simultánea en inmuebles de la alcaldía @AzcapotzalcoMx.



Derivado de estas acciones en las que… pic.twitter.com/qNcuARWs4r — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 30, 2025

Tres cateos simultáneos en Azcapotzalco

Con los datos de prueba recabados, un Juez de Control liberó las órdenes de cateo correspondientes. En un despliegue coordinado en el que también participaron la SEMAR y la Guardia Nacional, se intervinieron los tres inmuebles de manera simultánea:



Calle Abraham Sánchez (Col. San Pedro Xalpa): Fueron detenidos dos hombres y una mujer, y se aseguraron 215 dosis de marihuana y 89 de cocaína.

Fueron detenidos dos hombres y una mujer, y se aseguraron 215 dosis de marihuana y 89 de cocaína. Avenida Miguel Hidalgo y Calzada de los Ángeles (Col. Nueva España): En los otros dos predios, fueron detenidos tres hombres y dos mujeres, y se aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 199 de cocaína y 203 de marihuana.

En total, fueron detenidas ocho personas: cinco hombres de 63, 51, 37, 25 y 18 años, y tres mujeres de 37, 34 y 32 años.

En total, fueron detenidas ocho personas detenidas en Azcapotzalco: cinco hombres de 63, 51, 37, 25 y 18 años, y tres mujeres de 37, 34 y 32 años.| SSC CDMX

Tras un cruce de información, se confirmó que el detenido de 51 años es reincidente, pues ya cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de narcomenudeo.

Los ocho detenidos y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los tres inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

