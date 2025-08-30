Cateo en gasolineras de Querétaro: FGR asegura inmuebles y detiene a dos personas

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ejecutó un cateo en tres gasolineras del estado de Querétaro, como parte de investigaciones contra delitos relacionados con el manejo de hidrocarburos.

Las diligencias estuvieron a cargo del Ministerio Público de la Federación (MPF), en conjunto con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal especializado de Pemex.

Aseguran gasolineras y equipo especializado

El operativo se realizó en dos gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río. Como resultado, se aseguraron los tres inmuebles, además de 24 cisternas para almacenamiento de hidrocarburo, tres semirremolques tipo pipa, un tractocamión y varias mangueras de alta presión.

#FGR a través de la @FGR_AIC, en coordinación con el @GabSeguridadMX del @GobiernoMX, cumplimentaron orden de cateo en tres gasolineras en Querétaro. En las acciones, se aseguraron los inmuebles, 24 cisternas para almacenamiento de hidrocarburo, tres semirremolques tipo pipa, un… pic.twitter.com/LRkiLs0PSV — FGR México (@FGRMexico) August 29, 2025

Asimismo, las autoridades confirmaron la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. El material y vehículos asegurados quedaron bajo custodia para ser integrados a la carpeta de investigación.

Análisis de hidrocarburos y líneas de investigación

Durante el cateo, Pemex utilizó un laboratorio móvil para realizar las pruebas correspondientes y determinar el tipo de sustancia almacenada en las cisternas y pipas. Esta información será clave para fortalecer las indagatorias sobre presunta venta ilegal o almacenamiento de combustible de procedencia ilícita.

La FGR informó que tanto los inmuebles como el material asegurado quedarán sujetos al proceso legal, en espera de los peritajes que determinen la magnitud del caso y las posibles responsabilidades de los detenidos.

Este operativo es parte del combate al robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos se mantiene como una prioridad para las autoridades federales. Con este cateo, el gobierno busca reforzar la seguridad energética del país y evitar prácticas que pongan en riesgo tanto a los consumidores como a las comunidades cercanas a las estaciones de servicio.

Los cateos en Querétaro son parte de una estrategia nacional para detectar y sancionar a los responsables de estas prácticas ilícitas, que además generan pérdidas millonarias al erario.