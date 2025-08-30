Hombre muere al derraparse en Circuito Interior | Mientras dormía

La CDMX experimentó una noche de inestabilidad vial y desgracia que demandó la pronta respuesta de las autoridades. Un trágico suceso se registró en el poniente de la ciudad, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde un motociclista perdió la vida tras un percance. Todo mientras dormía.

Un motociclista fallece tras un accidente en Miguel Hidalgo por exceso de velocidad

El suceso se produjo en los carriles laterales de Circuito Interior, justo en la conexión con la avenida Mariano Escobedo, en la colonia Verónica Anzures. Al parecer, el conductor viajaba a una velocidad excesiva, lo que provocó que perdiera el control de su unidad.

El vehículo se desvió de su trayectoria y chocó contra un árbol, lo que resultó fatal para el tripulante. Al lugar del impacto arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes aseguraron el área y colocaron un perímetro para iniciar las diligencias correspondientes.

Un socavón de cinco metros afecta gravemente el tráfico en Iztapalapa

Casi simultáneamente, la tarde del mismo día, otro evento inesperado se sumó a la jornada. En el oriente de la urbe, en la alcaldía Iztapalapa, un enorme hoyo se formó repentinamente bajo una estación de bombeo de agua.

El cráter, con dimensiones aproximadas de cinco metros de ancho, seis de profundidad y diez de longitud, apareció en el cruce de Periférico y Aereolito, en la zona conocida como Puente Blanco. Las autoridades acudieron de inmediato para resguardar la zona del socavón, que se cree que fue causado por una tubería de agua dañada.

#AlertaVialFIA | Un enorme socavón se formó en Periférico Oriente y la calle Aerolito, en la colonia Puente Blanco, de la alcaldía Iztapalapa.



La gran oquedad de 5 metros de diámetro tiene alrededor de 6 metros de profundidad, y se abrió justo a un costado de la estación de… pic.twitter.com/N39B6RgV6c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2025

Este colapso del terreno ha impactado severamente el flujo de automóviles en una de las arterias más importantes de la capital. Se ha visto reducido el tráfico en el sentido que va hacia el sur de Periférico, quedando habilitado un solo carril para la circulación vehicular.

Como medida de precaución y para mitigar el caos, se ha sugerido a los automovilistas utilizar la avenida San Lorenzo como vía alterna. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han desplegado en el punto para dirigir el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores que transitan por el área.

Las autoridades trabajan en la reparación de la infraestructura dañada para restablecer la circulación

Se anticipa que, en los próximos días, iniciarán las labores de reparación en el punto afectado. El objetivo es reparar la infraestructura subterránea que falló, lo que permitirá restablecer la circulación normal en la vialidad.

