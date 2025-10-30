Noticias en vivo del Metro CDMX hoy 30 de octubre: retrasos en Línea B y Línea 3

Sigue el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a jueves 30 de octubre de 2025. Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.

Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura EN VIVO se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.