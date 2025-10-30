Noticias en vivo del Metro CDMX hoy 30 de octubre: retrasos en Línea B y Línea 3
Rreporte en vivo del Metro CDMX hoy jueves 28 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Sigue el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a jueves 30 de octubre de 2025. Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.
Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura EN VIVO se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.
EN VIVO
Esperas de hasta 30 minutos en estaciones Línea B
Usuarios reportan avances lentos en la Línea B: “No es posible que en LB no avance está más de 30mins en cada estación en plaza Aragón llevamos 45 mins que no se mueve”.
No es posible que en LB no avance está más de 30mins en cada estación en plaza Aragón llevamos 45 mins que no se mueve. @AdrianRubalcava @nmas @telediario @adnnoticiasmx— Michell Gonzalez (@MGonzalez9004) October 30, 2025
Retiro de tren para revisión en Línea B
¡Mantén la calma! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión en Línea B.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX HOY
El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema. Recuerda: la Línea 1 ya presenta un servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 8° C— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2025
Aglomeraciones en andenes metro Balderas, Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México reporta que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Esto después de que los usuarios reportaran aglomeraciones en andenes en estaciones como metro Balderas.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2025
Te recordamos:
* Permitir el libre cierre de puertas.
* Ceder el paso a quienes descienden del vagón.
* Usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Retraso en estaciones de la Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: “Qué onda con la línea B? De nada sirve que uno salga con tiempo”.
Qué onda con la línea B? De nada sirve que uno salga con tiempo— Alex (@AlexEFREX) October 30, 2025