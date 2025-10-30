Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Noticias en vivo del Metro CDMX hoy 30 de octubre: retrasos en Línea B y Línea 3

Rreporte en vivo del Metro CDMX hoy jueves 28 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota
Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Metro en CDMX, ¿qué pasa en las líneas y estaciones hoy 30 de octubre de 2025?

Sigue el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a jueves 30 de octubre de 2025. Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.

Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura EN VIVO se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.

EN VIVO

Esperas de hasta 30 minutos en estaciones Línea B

Usuarios reportan avances lentos en la Línea B: “No es posible que en LB no avance está más de 30mins en cada estación en plaza Aragón llevamos 45 mins que no se mueve”.

Retiro de tren para revisión en Línea B

¡Mantén la calma! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión en Línea B.

Inicio de operaciones del Metro CDMX HOY

El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema. Recuerda: la Línea 1 ya presenta un servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.

Aglomeraciones en andenes metro Balderas, Línea 3

¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México reporta que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Esto después de que los usuarios reportaran aglomeraciones en andenes en estaciones como metro Balderas.

Retraso en estaciones de la Línea B

¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: “Qué onda con la línea B? De nada sirve que uno salga con tiempo”.

Metro CDMXCDMXSSC CDMXTransporte en México

Notas