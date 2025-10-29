Un hombre quiso entrar sin pagar a la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), pero cuando un policía le negó el acceso, lo golpeó, sin embargo, la agresión no acabó ahí, pues más oficiales resultaron lesionados.

Todo ocurrió en la estación Indios Verdes, donde oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidieron el paso de manera gratuita a un hombre, lo que provocó su molestia y que agrediera físicamente a uno de ellos.

Sujetos se suman a agresión de policía en Metro Indios Verdes

Tras la agresión, el sujeto y tres hombres más que lo acompañaban, huyeron hacia el paradero de la misma estación, motivo por el cual el policía pidió apoyo de sus compañeros para detener al agresor.

Luego de un recorrido en los andenes, ubicaron a los cuatro sujetos, quienes trataron de evitar su detención, por lo que golpearon a los oficiales y pusieron resistencia.

¿Cuál es el estado de salud de policías de CDMX golpeados en Metro Indios Verdes?

Tras la agresión, dos oficiales de la PBI resultaron lesionados, uno con herida cortante y otro con fractura de nariz, motivo por el cual fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Los cuatro hombres fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.