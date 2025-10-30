Caos vial y marchas HOY en CDMX: Autoridades en alerta por nuevos bloqueos este jueves 30 de octubre
Tráfico caótico por marchas, bloqueos y manifestaciones en las avenidas principales de la CDMX HOY; conoce las calles afectadas y sus alternativas viales.
Aunque el Mega Bloqueo de transportistas fue oficialmente pospuesto, piperos y prestadores de servicios de grúas y transporte generaron caos vial el miércoles 29 de octubre en varios accesos y avenidas principales de la CDMX. Desde las primeras horas del día, cientos de automovilistas reportaron severas afectaciones al tránsito debido a marchas y bloqueos parciales que se extendieron hacia zonas estratégicas de la capital y el Estado de México.
En medio de un clima de incertidumbre y tensión por nuevas movilizaciones, la capital amaneció nuevamente en alerta, pues los transportistas no descartaron realizar bloqueos intermitentes a manera de protesta.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con el Centro de Orientación Vial (OVIAL), mantiene desplegado un operativo especial para atender posibles cierres sorpresa y orientar a los conductores sobre rutas alternas.
Tráfico CDMX: posibles afectaciones y puntos a considerar
Pese a la suspensión del Mega Bloqueo, la jornada no está libre de manifestaciones. Autoridades capitalinas prevén que se presenten movilizaciones ciudadanas y marchas independientes relacionadas con demandas sociales y casos de justicia, entre ellos el del "Caso Kimberly", alumna del CCH Naucalpan desaparecida.
De acuerdo con los reportes de OVIAL CDMX, las avenidas con posibles afectaciones durante la mañana y tarde son:
- Paseo de la Reforma
- Calzada de Tlalpan
- Insurgentes Sur y Norte
- Centro Histórico
- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
- Recomendaciones ante las marchas y bloqueos en CDMX
Las autoridades capitalinas recomiendan:
- Salir con anticipación y planear la ruta antes de viajar.
- Usar transporte público, especialmente Metro, Metrobús y Trolebús.
- Verificar actualizaciones en tiempo real en las cuentas oficiales de la SSC y OVIAL CDMX.
- Evitar vías de alta concentración vehicular para reducir tiempos de traslado.
Aunque no se esperan cierres masivos, el tránsito podría complicarse por las movilizaciones en curso y la presencia de elementos de seguridad en puntos estratégicos de la capital.
EN VIVO
¡Toma en cuenta este dato antes de salir de casa!
El AICM informa que debido a un banco de niebla, despegues y aterrizajes están siendo afectados.
Niebla en el AICM afecta vuelos— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025
Esta mañana hay baja visibilidad en el aeropuerto de CDMX. Retrasos en salidas y llegadas.
Los detalles los tiene @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/hbgQxQiHXR
Lista de marchas programadas para HOY
¡Mucha atención! Esta es la lista oficial de marchas programadas pra hoy emitida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL).
*En Prol. San Isidro no. 151, col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa a las 09:30 horas, por concentración de manifestantes
*Se prevé concentración de manifestantes en el Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.
*Se espera arribo de manifestantes a las 10:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
*En Ignacio Allende y Vicente Guerrero, col. San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, por arribo de manifestantes a las 11:00 horas.
*Considera arribo de manifestantes a las 11:30 horas en Av. Lomas de Plateros y Francisco de P. Miranda, col. Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón.
*En Av. Lomas de Plateros y Francisco de P. Miranda, col. Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón a las 11:30 horas, por concentración de manifestantes.
*Por concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
*A las 12:00 horas en Av. H. Congreso de la Unión no. 66, col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, por arribo de manifestantes.
*Considera arribo de manifestantes en S. Lorenzo no. 290, col. del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez a las 12:00 horas.
Mantente informado mientras circulas por las calles de la CDMX
Antes de salir de casa o mientras viajas por la CDMX, no olvides mantenerte informado con las mejores noticias del día.
#AlertaVialFIA | Se registra otro accidente vehicular en Circuito Interior y calle Vainilla, a la altura de Granjas México.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025
El conductor de una camioneta de mensajería perdió el control y se estrelló contra un poste metálico, aparentemente por manejar a exceso de velocidad;… pic.twitter.com/jGvthfjScV
#AlertaVialFIA | ¡MÁS DE 10 HORAS DE CAOS! 🚨— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025
El bloqueo de campesinos en el #ArcoNorte no cede. Cientos de automovilistas y transportistas están atrapados.
❌ El cierre se ha extendido incluso a las vías del tren en Teocalco. Los manifestantes han instalado un campamento.… pic.twitter.com/WpExYeMuBq
#AlertaVialFIA | Tres personas, entre ellas dos policías, resultaron con lesiones leves tras el impacto de una camioneta contra una patrulla de tránsito de la @SSC_CDMX.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025
Ocurrió en Chapultepec y Cuauhtémoc, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
📹 | @isidrocorro pic.twitter.com/sxk1ZBge6Y
¡Presencia de manifestantes en 20 de noviembre!
Cerrada la circulación en el cruce de Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes. Ante esta situación, se implementan cortes de circulación en V. Carranza a partir 5 de Febrero y en Av. 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay.
Alternativa Vial: Isabel la Católica, Eje Central y República de El Salvador.
¡No olvides revisar este dato antes de salir!
¿Debes salir de tu casa? No olvides revisar si tu auto circula hoy 30 de octubre.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 30, 2025
El #HoyNoCircula del jueves 30 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ycHZ91EMh2
