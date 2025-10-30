Caos vial y marchas HOY en CDMX: Autoridades en alerta por nuevos bloqueos este jueves 30 de octubre

Aunque el Mega Bloqueo de transportistas fue oficialmente pospuesto, piperos y prestadores de servicios de grúas y transporte generaron caos vial el miércoles 29 de octubre en varios accesos y avenidas principales de la CDMX. Desde las primeras horas del día, cientos de automovilistas reportaron severas afectaciones al tránsito debido a marchas y bloqueos parciales que se extendieron hacia zonas estratégicas de la capital y el Estado de México.

En medio de un clima de incertidumbre y tensión por nuevas movilizaciones, la capital amaneció nuevamente en alerta, pues los transportistas no descartaron realizar bloqueos intermitentes a manera de protesta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con el Centro de Orientación Vial (OVIAL), mantiene desplegado un operativo especial para atender posibles cierres sorpresa y orientar a los conductores sobre rutas alternas.

Tráfico CDMX: posibles afectaciones y puntos a considerar

Pese a la suspensión del Mega Bloqueo, la jornada no está libre de manifestaciones. Autoridades capitalinas prevén que se presenten movilizaciones ciudadanas y marchas independientes relacionadas con demandas sociales y casos de justicia, entre ellos el del "Caso Kimberly", alumna del CCH Naucalpan desaparecida.

De acuerdo con los reportes de OVIAL CDMX, las avenidas con posibles afectaciones durante la mañana y tarde son:



Paseo de la Reforma



Calzada de Tlalpan



Insurgentes Sur y Norte



Centro Histórico



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)



Recomendaciones ante las marchas y bloqueos en CDMX

Las autoridades capitalinas recomiendan:



Salir con anticipación y planear la ruta antes de viajar.



Usar transporte público, especialmente Metro, Metrobús y Trolebús.



Verificar actualizaciones en tiempo real en las cuentas oficiales de la SSC y OVIAL CDMX.



Evitar vías de alta concentración vehicular para reducir tiempos de traslado.

Aunque no se esperan cierres masivos, el tránsito podría complicarse por las movilizaciones en curso y la presencia de elementos de seguridad en puntos estratégicos de la capital.