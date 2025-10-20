VIDEO: “Llamen al ICE": Mujer discute con hispano en partido de béisbol en Milwaukee; esto pasó

Una discusión entre dos asistentes a un partido de las Ligas Mayores de Béisbol en Estados Unidos terminó en un despido, después de que una mujer amenazara con llamar al servicio de migración, conocido como ICE, en un intento por amedrentar a un fanático con orígenes hispanos.

En redes sociales, los usuarios compartieron el video donde Ricardo Fosado, aficionado de los Dodgers, criticó a los seguidores de los Cerveceros en el partido del martes 14 de octubre de 2025 en el American Family Field, en Milwaukee.

La polémica viral: Fanática amenaza a aficionado hispano con llamar a ICE en pleno partido

“¿Por qué todos están tan callados?”, mencionó Fosado a los seguidores mientras que los Dodgers de Los Ángeles aventajaban el marcador.

Después de ello, una mujer cerca de Ricardo respondió a dicha frase con “¿Sabes qué? Llamemos al ICE”.

Shannon Kobylarczyk lost her job at Manpower and resigned from her position at Make-A-Wish Wisconsin after threatening to call ICE on a veteran US citizen, but it was the man she threatened who was asked to leave the game. pic.twitter.com/HqgEYkgvU1 — We told you So (@terri4436166795) October 16, 2025

Tras ello, el hombre dijo “Llama al ICE, llama al ICE. Soy ciudadano estadounidense, veterano de guerra, tengo una niña. ICE no me va a hacer nada”.

Despido y renuncia: Las graves consecuencias laborales para Shannon Kobylarczyk

La mujer fue identificada como Shannon Kobylarczyk, fanática de los Cerveceros de Milwaukee. Tras la controversia por el video que se volvió viral en internet, la situación terminó con el despido de Kobylarczyk de su empleo como abogada en una agencia de reclutamiento llamada ManpowerGroup en su sede en Milwaukee, y además presentó su renuncia al Consejo Directivo del grupo de beneficencia Make-A-Wish Wisconsin.

El perdón inesperado: Ricardo Fosado pide revertir el despido de la fanática de Cerveceros

El seguidor de los Dodgers involucrado en el incidente, identificado como Ricardo Fosado, describió el ambiente del estadio como acogedor y divertido a pesar de ser el único aficionado de su equipo entre la multitud.

Fosado relató que hubo momentos de tensión y provocación, pero considera que el despido de Kobylarczyk fue excesivo. “No creo que ella debería haber sido despedida. Todos merecen segundas oportunidades. Todos cometemos errores. Nadie salió lastimado, solo los sentimientos y egos,” afirmó Fosado a una afiliada de la cadena CNN.

Castigo adicional: El veto permanente a ambos aficionados para ingresar al estadio

Más allá del despido y la renuncia, ambos aficionados fueron vetados permanentemente para asistir a futuros juegos en el parque de béisbol de los Cerveceros de Milwaukee.