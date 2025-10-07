Accidente Autopista Arco Norte Hoy: Caos y cierre total por choque e incendio en tramo Sanctorum-Texmelucan

¡Alerta máxima! Caos vial y cierre total en la Autopista Arco Norte, en dirección a Puebla, tras un fuerte choque e incendio durante la mañana de hoy, en el tramo Sanctorum-Texmelucan, pasando la caseta de Calpulalpan. El grave accidente, que provoca un tráfico kilométrico, es atendido por cuerpos de emergencia, elementos de rescate y la Guardia Nacional sector carreteras.

A través de un breve comunicado, los canales oficiales de la Autopista Arco Norte informaron que hay severas afectaciones tras un percance entre dos unidades de carga sobre el carril de baja en el kilómetro 211.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO.....

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TRAGEDIA Y CAOS EN EL EDOMEX! 16 HERIDOS POR CHOQUE DE AUTOBÚS EN LA MÉXICO-CUAUTLA, A LA ALTURA DE TEPETLIXPA

🔴PRECAUCION🔴

Afectacion a la circulacion sobre carril de baja en km 211 con direccion Texmelucan por accidente tramo Sanctorum-Texmelucan.

🟠Circulacion por carril de alta

🟠Disminuya su velocidad

🟠Maneje con precaucion personal laborando — Arco Norte (@arconorte) October 7, 2025

#ReporteVial | Se registra incendio de tráiler sobre el Arco Norte, ocurre pasando Calpulalpan con dirección a Puebla; por este suceso la vialidad se encuentra cerrada.



Créditos: Isai



Únete a nuestro canal de WhatsApp:https://t.co/uH4nmiQ2zU pic.twitter.com/DUCZhTbman — Vanguardia al Minuto (@vanguardia_min) October 7, 2025