Accidente Autopista Arco Norte Hoy: Caos y cierre total por choque e incendio en tramo Sanctorum-Texmelucan

Accidente Autopista Arco Norte Hoy_ Caos y cierre total por choque e incendio en tramo Sanctorum-Texmelucan, dirección Puebla. En la imagen se observa la gravedad del accidente sobre la carretera.
Cierre total en la Autopista Arco Norte por fuerte choque e incendio en el tramo Sanctorum-Texmelucan, dirección a Puebla; autoridades atienden el accidente.
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
¡Alerta máxima! Caos vial y cierre total en la Autopista Arco Norte, en dirección a Puebla, tras un fuerte choque e incendio durante la mañana de hoy, en el tramo Sanctorum-Texmelucan, pasando la caseta de Calpulalpan. El grave accidente, que provoca un tráfico kilométrico, es atendido por cuerpos de emergencia, elementos de rescate y la Guardia Nacional sector carreteras.

A través de un breve comunicado, los canales oficiales de la Autopista Arco Norte informaron que hay severas afectaciones tras un percance entre dos unidades de carga sobre el carril de baja en el kilómetro 211.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO.....

