¡"Invirtió" más de 20 pesos! Mujer cuenta cómo fue víctima de la Inteligencia Artificial

La señora Elda María Novelo, es víctima de fraude, los delincuentes utilizaron Inteligencia Artificial para engañarla y robarle más de 20 mil pesos, por eso compartió cómo cayó en la estafa.

Doña Elda contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) comenzó por un bombardeo de publicaciones falsas que usaban el “DeepFake” para invitarla a entrar al mundo de las inversiones.

“En el celular a cada rato salía y a cada rato veía yo al presidente, llegué a ver a Jaime Camil con Pati Chapoy”, cuenta.

¿Cuál es el modus operandi de los ciberdelincuentes que usan IA?

Estos supuestos personajes conocidos invitaban a invertir en plataformas digitales y para doña Elda era algo real.

“Tiene Pemex y ahí él se va para allá invita a los mexicanos a invertir. Veo en mi teléfono que me están invite y invite que invierta hasta que dije, bueno vamos a probar, pruebo y fue cuando invertí los 4 mil pesos”, relata con tristeza.

Una vez que aceptó la invitación, comenzaron a solicitarle documentos oficiales y más depósitos en efectivo, se ganaron su confianza.

“Me pidieron todos mis papeles, identificación de mi tarjeta de elector, por atrás y por adelante, me pidieron un comprobante de domicilio, me pidieron el depósito y la tonta de mi, mandé todo, pero todo todo todo”, agregó.

Delincuentes se esconden bajo el “DeepFake” para ganarse la confianza de la víctima

Sin embargo, los ciberdelincuentes decidieron explotar esa mina de oro, pues después aumentó el monto de los depósitos. Ahora los sueños de obtener altas ganancias se han desmoronado.

“Me dice, tienes que depositar 16 mil pesos, hay le digo, yo no tengo este dinero, “ah pero tu marido si” - me dijo- “dile que te dé”. Me siento terriblemente mal, siento una gran decepción, siento mucha pena con mi esposo por que pues fui yo la que lo convenció a hacer esos depósitos.”, detalló.

Doña Elda pidió apoyo de FIA para que nadie caiga en esa estafa

Quizá nunca recupere su dinero, pero le gustaría que nadie más caiga en manos de los ciberdelincuentes que usan Inteligencia Artificial.