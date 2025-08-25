¿El 1 de septiembre 2025 es feriado? Esto dice el calendario de la SEP y la Ley de Trabajo

¡Atención, ciudadanos! El próximo 1 de septiembre 2025 comenzará el ciclo escolar 2025-2026; sin embargo, han surgido algunas dudas sobre si este día será feriado para todo México.

La duda surge tras el anuncio del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el cual se realiza el mismo día del regreso a clases, pero ¿qué dice la SEP y la Ley de Trabajo?

¿Habrá clases el 1 de septiembre 2025? Esto dice el calendario

El calendario de la SEP reveló que el 1 de septiembre 2025 NO será día feriado en México, por lo que todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos deberán asistir a clases de manera normal.

Por su parte, la Ley de Trabajo, también confirmó que este día no está considerado como día feriado oficial.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, estos son los días de descanso obligatorio en México:



1 de enero - Año nuevo.

Primer lunes de febrero - Aniversario de la Promulgación de la Constitución.

Tercer lunes de marzo - Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo - Día del Trabajo.

16 de septiembre - Aniversario de la Independencia de México.

Tercer lunes de noviembre - Aniversario de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre - Navidad

Por otro lado, el 1 de octubre de cada seis años será día feriado debido a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2025-2026?

¡Marca la fecha en el calendario! La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el primer puente del ciclo escolar 2025-2026 será el próximo 26 de septiembre 2025 debido al Consejo Técnico Escolar.

En este periodo, los estudiantes de México tendrán tres días para descansar, regresando a clases el lunes 29 de septiembre.

Por otro lado, el primer día feriado del próximo ciclo escolar, se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre 2025 debido al Aniversario de la Independencia de México, según el calendario oficial de la SEP.