Mya Naomi acude al Congreso con el fin de crear la “Ley Mya”

Mya Naomi Saldaña acudió junto con su mamá al Congreso de Chihuahua para ver la presentación de iniciativas de reforma que buscarán modificar la ley para garantizar la penalización de intentos de homicidio y feminicidios en adolescentes.

La adolescente de 17 años originaria del municipio de Camargo, Chihuahua, estuvo presente en la comisión permanente del recinto legislativo estatal con el objetivo de que su caso sea el parteaguas y surja la “Ley Mya”.

La diputada local Adriana Terrazas señaló que la ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes debe ser modificada en el Congreso de la Unión para que todo México se base en ella.

Mya Naomi manifestó que con esta ley pretende se haga justicia no solo por ella, sino por otras posibles víctimas.

Adolescente navajeó 47 veces a Mya Naomi porque ella ya no quería ser su novia

La menor de edad fue atacada el 12 de octubre del año pasado por su entonces pareja sentimental, quien utilizó una navaja para herirla en gran parte de su cuerpo. Mya Naomi ha comentado que su agresor reaccionó de esa manera al externarle que ya no quería ser su novia.

Mya Naomi al centro y flanqueada por diputadas del Congreso de Chihuahua

“Le dije vámonos a mi casa, ya no quiero andar contigo. Me bajó del carro, se baja él también, entonces yo salgo corriendo y él sale corriendo detrás de mí. Él me alcanza y yo pienso me va a abrazar, pero no, directamente llega a atacarme con su navaja y ya no pude pararlo"; recuerda Mya Naomi.

Su testimonio es desgarrador y su caso ha tenido eco en diversas partes de la República Mexicana: “Cuando toco y veo que estoy sangrando y quiero pedir ayuda es cuando él empieza a clavarme la navaja en el cuello, caigo de rodillas y empieza darme en la espalda y otra vez en el cuello y en una de esas el cuello siento que el aire se me sale por la garganta y vomité por la garganta, literalmente”.

Marcas corporales en Mya Naomi tras 47 heridas con arma punzocortante

Saldaña ha relatado con detalle los momentos de terror que vivió: “La primera fue del cuello que ya se desvaneció, pero tengo otras del cuello, una que estaba milímetros de la yugular, otra me atravesó la tráquea, tengo estas que fue de lucha constante que tuvimos; tengo mis manos, mi dedo quedó lesionado y en la espalda tengo otras”.

A casi cuatro meses de lo ocurrido, la menor de edad pide surgir la “Ley Mya"; la cual, tendría como objetivo que jóvenes que cometan delitos graves -como el sucedido con ella- sean sancionados y no queden en libertad.

“Ser menor de edad no le impidió darme 47 navajadas. Estoy buscando justicia y no solamente para mí sino para todas las víctimas y posibles víctimas. Esto no puede quedar impune, es algo que me tiene aterrorizada, no puedo dormir tranquila, dependo de ocho medicamentos y no puede ser que él pueda hacer su vida como si nada y yo aquí no pasándola nada bien"; sentenció Mya Naomi Saldaña, víctima de violencia.

Erik B. fue detenido y horas después fue puesto en libertad por un juez de Camargo, quien argumentó, la detención no fue en flagrancia. Empero, ahora hay una orden de aprehensión vigente contra el agresor de Mya Naomi, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Piden a Interpol colaboración para buscar al agresor de Mya Naomi

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) solicitó a Interpol que busque al agresor de Mya Naomi identificado como Erik B.

Durante una audiencia, el juez cambió la medida cautelar en contra del adolescente y ordenó su pronta captura para internarlo en el Centro de Reinserción para Menores de Edad de la entidad.

La FGE emitió un boletín informando que solicitó el apoyo de Interpol para ayudar en la búsqueda y detención, acciones que se extendieron a otras entidades del país.

Néstor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que habría que analizar si realmente se atendió de manera adecuada a Mya Naomi y revisar los procedimientos realizados por las autoridades.