Se forma la Depresión Tropical Diez-E: ¿Qué estados serán afectados por las lluvias?

La tarde de este domingo, las autoridades meteorológicas de México confirmaron una noticia de alto interés para el occidente del país: la formación de la Depresión Tropical Diez-E en aguas del océano Pacífico. Aunque el sistema se encuentra lejos de tocar tierra, su amplia circulación y desprendimientos nubosos ya son un factor clave en el pronóstico del clima, pues reforzarán de manera significativa la probabilidad de lluvias en varias entidades durante las próximas 24 a 48 horas.

Este es el décimo ciclón de la temporada en el Pacífico y su evolución es vigilada de cerca. A continuación, te detallamos su ubicación, trayectoria y, lo más importante, qué estados deben prepararse para sus efectos indirectos.

Ubicación y trayectoria actual de la Depresión Tropical Diez-E

Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido a las 15:00 horas, el centro de la Depresión Tropical Diez-E se localiza:



A 625 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

A 765 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas que alcanzan los 75 km/h. Su desplazamiento es constante hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h, lo que por ahora lo aleja paulatinamente de las costas mexicanas.

Se ha formado la #DepresiónTropical Diez-E. Su centro se localiza a 625 km al suroeste de Playa Pérula, #Jalisco, y a 765 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



Más información en el gráfico. 🧐 pic.twitter.com/iUOCGmt5fe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 24, 2025

Pronóstico de lluvias: Los estados afectados por la Depresión Tropical Diez-E

La pregunta principal es, ¿cómo afectará este ciclón a México? La respuesta está en sus extensas bandas nubosas. La Depresión Tropical Diez-E funcionará como una fuente de humedad que será arrastrada hacia el interior del territorio nacional, provocando un aumento en las precipitaciones.

Los estados que resentirán principalmente estos efectos con lluvias de moderadas a fuertes, chubascos y posible actividad eléctrica son:



Jalisco

Colima

Michoacán

Nayarit

Aunque en menor medida, el sur de Baja California Sur también podría experimentar un incremento en la nubosidad y algunas lluvias dispersas. Se exhorta a la población de estas regiones a mantenerse informada sobre posibles deslaves o inundaciones en zonas bajas.

El pronóstico de trayectoria del SMN indica que existen las condiciones oceánicas y atmosféricas para que la Depresión Tropical Diez-E se intensifique en las próximas horas. Es muy probable que para la madrugada o mañana del lunes 25 de agosto, el sistema alcance la categoría de tormenta tropical, y de ser así, recibiría el nombre de “Fabio”, el siguiente en la lista para la temporada 2025 en el Pacífico.