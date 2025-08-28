¿Qué se sabe sobre la menor atropellada en semáforo de Cuernavaca? Esto revelan las primeras líneas de investigación

Una menor perdió la vida el pasado miércoles en la avenida Plan de Ayala, en Cuernavaca, Morelos, al ser atropellada mientras se encontraba en la vía pública.

La niña formaba parte de un grupo que solicitaba dinero a los conductores en el semáforo, una situación que la expuso a un riesgo que terminó siendo fatal.

¿Qué se sabe sobre la niña atropellada en semáforo de Cuernavaca?

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la conocida Glorieta de la Luna. Según los primeros reportes, la menor se encontraba entre los vehículos cuando un conductor, aparentemente sin percatarse de su presencia, la arrolló.

La niña murió de manera inmediata. Algunos transeúntes impidieron que el conductor abandonara el lugar, mientras que otros alertaron a las autoridades y servicios de emergencia, pero no fue posible salvarla.

NIÑA QUE PERDIÓ LA VIDA EN GLORIETA LA LUNA ERA ORIGINARIA DE CHIAPAS



El titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Guillermo García Delgado, confirmó que la menor que perdió la vida en la glorieta de La Luna, sobre avenida Plan de Ayala, era… pic.twitter.com/iHWbMtVQec — 24 Morelos (@24_morelos) August 28, 2025

¿Hay detenidos por el accidente en Plan de Ayala, en Cuernavaca?

La niña estaba bajo la supervisión de una mujer, quien junto con otros adultos permitía que los menores participaran en estas actividades para solicitar dinero. Pese a las advertencias sobre los riesgos que enfrentaba debido a su estatura y al tráfico intenso, la situación no fue modificada.

Tras el incidente, la policía municipal detuvo al conductor responsable y a la mujer encargada de cuidar a la menor, quienes ahora enfrentan posibles responsabilidades legales.

Niña atropellada en Cuernavaca era originaría de Chiapas

El titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Guillermo García Delgado, confirmó que la niña era originaria de Chiapas y que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, que se encuentra a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.

García Delgado enfatizó la importancia de reforzar la vigilancia en zonas de alto tránsito, especialmente donde se detecta la presencia de menores en situación vulnerable.

“Pues sabemos la información porque sí fue lamentable el fallecimiento de esta menor en donde el chofer desafortunadamente no alcanzó a ver a esta menor que cruzó en frente de este vehículo. Se acudió por percance vial, se puso a disposición al muchacho y desgraciadamente las personas no son originarias de aquí, son originarias de Chiapas me parece y ya se está haciendo todo el procedimiento y es la familiar, es una tía, la mamá de la niña no estaba en esos momentos”, dijo el titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Guillermo García Delgado.