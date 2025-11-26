¡Otro fin de semana largo! SEP anuncia último “megapuente”: esta es la fecha

Millones de alumnos de enseñanza básica en México se preparan para disfrutar de un último megapuente antes de que concluya el año. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ratificado la fecha de este fin de semana largo de noviembre, ofreciendo una oportunidad perfecta para que las familias comiencen la organización de sus celebraciones decembrinas.

¿Cuándo es el último megapuente de noviembre 2025?

Según lo estipulado en el esquema de actividades académicas oficial para el ciclo 2025-2026, la suspensión de labores para los más de veinticuatro millones de estudiantes que asisten a preescolar, primaria y secundaria se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 2025. El motivo de esta pausa es la realización de la reunión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), un espacio dedicado a la evaluación y planeación que el magisterio realiza cada mes.

Al unirse al sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, los estudiantes contarán con tres días de asueto consecutivos. La normalización de las actividades en los planteles educativos ocurrirá el lunes 1 de diciembre de 2025, dando inicio al tramo final del ciclo antes de la llegada de las esperadas vacaciones de fin de año.

Esta es la fecha en que comienzan las vacaciones de invierno 2025

Tras este descanso, el siguiente periodo de asueto será mucho más amplio. El calendario de la dependencia educativa marca el comienzo formal del receso invernal para el lunes 22 de diciembre de 2025. Sin embargo, es relevante destacar que la última jornada de clases que los alumnos cursarán será el viernes 19 de diciembre de 2025.

Los pupilos regresarán a las aulas el lunes 12 de enero de 2026, completando así casi tres semanas de pausa. La razón de esta extensión en el tiempo de descanso para los estudiantes radica en que el personal directivo y el profesorado regresarán a sus actividades con anticipación, los días 7 y 8 de enero, para participar en talleres intensivos y sesiones de programación pedagógica con el objetivo de asegurar un comienzo de periodo ordenado.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El ciclo lectivo 2025-2026, que inició formalmente el 25 de agosto de 2025 y tiene fijada su conclusión para el 17 de julio de 2026, abarca un total de 185 días efectivos de enseñanza. Además de las vacaciones navideñas, los planes de la SEP incluyen otros momentos de interrupción académica a lo largo del año 2026.

Los días de descanso obligatorios establecidos para el próximo año son el lunes 2 de febrero (Día de la Constitución), el lunes 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez), y el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo). Adicionalmente, se prevé la suspensión exclusiva de actividades escolares el martes 5 de mayo (por la conmemoración de la Batalla de Puebla) y el viernes 15 de mayo (Día del Maestro).

El descanso de noviembre de 2025 se convierte, así, en la última interrupción del año antes del amplio receso de invierno. El esquema lectivo que la SEP ha hecho público continúa garantizando una distribución balanceada entre los días de estudio y los de asueto, procurando tanto el avance educativo de los jóvenes como la cohesión familiar.

