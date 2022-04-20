Niña lleva tequila al kinder y termina borracha con sus compañeras

Una niña de cinco años llevó una botella de tequila al kinder y lo compartió con sus compañeras de clase durante el recreo, lo que provocó que todas terminaran alcoholizadas, en Michigan, Estados Unidos.

Dominique Sanders, madre de una de las menores afectadas, relató que la niña llevó una botella de tequila desde su casa y la vertió en vasos de papel para repartirlos con sus compañeras, hasta que quedaron mareadas.

Los profesores del colegio dijeron que se dieron cuenta de lo sucedido cuando las niñas se acercaron a ellos para avisarles que se sentían mal porque estaban mareadas. “Y no era para más, porque al parecer bebieron entre cuatro y cinco sorbos de tequila”, indicó una de las docentes.

A través de un comunicado, el kinder confirmó la historia de la madre de familia y detalló que la niña de cinco años llevó una botella de tequila premezclada que se comercializaba como limonada para adultos y la compartió con cuatro compañeras de clase.

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“Si bien tratamos de vigilar todo lo que nuestros estudiantes traen a la escuela, eso simplemente no es posible. Es desafortunado que este tipo de bebidas para adultos puedan confundirse fácilmente con bebidas aptas para niños“.

Cuando los profesores del kinder se dieron que había una botella de tequila en el salón y que las cuatro alumnas estaban alcoholizadas contactaron “a profesionales médicos en el control de envenenamiento y llamaron a los padres de familia de las niñas afectadas”, indicaron en el documento.

El kinder añadió que la niña podría ser castigada si las autoridades lo consideran necesario, por lo que se notificó a los padres de familia que se les informaría sobre la decisión.

En tanto, en redes sociales se generó una fuerte polémica por el hecho, pues mientras algunos internautas culparon a la escuela por la falta de atención a los alumnos, otros aseguraron que los responsables son los papás de la niña de cinco años.

¿Cuáles son los efectos de que una niña o niño beba tequila?

De acuerdo con el Instituto Nacional Sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo informó que el desarrollo del cerebro termina hasta los 20 años, por lo que el consumo de tequila o cualquier otra bebida alcohólica en menores de edad puede alterar este desarrollo.

Esto puede causar problemas cognitivos o de aprendizaje y aumentar los trastornos por consumo de alcohol. Además, una intoxicación por alcohol en menores de cinco años podría provocarle la muerte con mayor facilidad que a un adulto.

