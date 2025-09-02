¡Pánico en zona turística de Tequila! Hombre desarmó a policía y disparó sin control

En Tequila, Jalisco, durante el pasado fin de semana, un hombre presuntamente en estado de ebriedad desarmó a un policía municipal en pleno centro del pueblo mágico, provocando pánico entre turistas y caos intenso en la zona. La emergencia activó un operativo de última hora, con cuerpos de seguridad en alerta y trabajando para contener la situación, mientras los visitantes buscaban resguardo ante los disparos que impactaron en el suelo, afortunadamente sin causar heridos.

Balacera en Tequila provoca pánico a turistas

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Albino Rojas y Benito Juárez, justo frente a la plaza principal y a un costado del templo de Santiago de Apóstol, una de las zonas más concurridas de Tequila.

Testigos relataron que todo comenzó con una discusión entre dos turistas, que escaló rápidamente cuando elementos de la Policía Municipal intervinieron para separarlos.

Durante la intervención, uno de los implicados logró arrebatar la pistola a un oficial y accionarla apuntando al suelo. Los disparos provocaron miedo inmediato en la gente que se encontraba cerca, incluyendo una joven que se desmayó por la tensión.

Otros turistas se agacharon o buscaron refugio en negocios cercanos, mientras el operativo policial se intensificaba.

La rápida reacción de los oficiales permitió someter al sujeto y controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras agentes continuaron con patrullajes preventivos en la zona para garantizar la seguridad de locales y visitantes.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de mantener la calma ante situaciones similares y destacaron la coordinación entre elementos de seguridad para evitar consecuencias mayores.

El operativo incluyó vigilancia en calles aledañas y presencia de patrullas en puntos estratégicos, con el objetivo de disuadir cualquier incidente adicional.

¿Qué dice la Fiscalía de Jalisco tras la detención?

La Fiscalía de Jalisco informó que en un plazo de 48 horas, a partir del lunes 1 de septiembre, se definirá la situación jurídica del hombre detenido por disparar en el municipio de Tequila.

Se trata de un sujeto de 24 años, señalado por alterar el orden en el centro de este Pueblo Mágico, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades confirmaron que en los próximos días se determinará con precisión cuáles delitos cometió al abrir fuego en calles céntricas del municipio, mientras se analiza la evidencia recabada durante el operativo y los testimonios de testigos.