Un acto heroico y estremecedor ocurrió durante la mañana del pasado lunes en Asbury Park, Nueva Jersey, cuando un niño de apenas 8 años saltó desde la ventana del segundo piso de su casa en llamas y fue atrapado en el aire por dos policías y un vecino. El hecho, que pudo terminar en tragedia, se convirtió en una historia de valentía y solidaridad.

¿Cómo ocurrió el incendio en Asbury Park?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Asbury Park, el incendio comenzó alrededor de las diez de la mañana, hora local, en una vivienda de dos pisos. En el interior se encontraban tres personas: el menor y dos familiares adultos.

Los familiares lograron salir a tiempo, pero el niño quedó atrapado en la parte superior de la casa, sin posibilidad de descender por las escaleras debido a las llamas y el denso humo que envolvía el lugar.

Los héroes que atraparon al niño en el aire

Al percatarse de la emergencia, los oficiales Dewitt Bacon y John Walsh llegaron al lugar, junto con el vecino Joseph Dunbar. Los tres, conscientes del riesgo, se colocaron bajo la ventana del segundo piso y le gritaron al niño para que saltara desde la ventana de la casa llamas, hacia ellos.

En un momento de pura tensión y desesperación, el menor se lanzó al vacío; milagrosamente, los tres hombres lograron atraparlo en el aire, evitando que cayera directamente al suelo

El menor fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para ser evaluado. Según un comunicado de la policía, el menor presentó únicamente síntomas leves por inhalación de humo, pero su estado de salud es estable, además de que se reporta fuera de peligro. Los servicios de emergencia informaron que los bomberos lograron controlar el fuego poco después, aunque la vivienda sufrió daños materiales significativos.

Una historia de valentía que da la vuelta al mundo: Niño salta de ventana en llamas

El rescate ha sido calificado como un acto heroico y ha despertado la admiración en redes sociales, donde usuarios aplauden la rápida reacción de los oficiales y del vecino que no dudaron en arriesgarse para salvar la vida del niño.

Este suceso recuerda la importancia de la solidaridad en situaciones de emergencia, además de cómo la valentía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte; ¿qué habrías hecho tú en una situación tan extrema?