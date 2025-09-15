“No es para cualquiera”: Terrazas frente a Palacio Nacional alcanzan hasta 10 mil pesos por persona

Con las horas previas al Grito de Independencia, las terrazas ubicadas frente a Palacio Nacional se han convertido en un lujo reservado para quienes pueden pagar hasta 10 mil pesos por persona.

Los restaurantes y hoteles aledaños reportan una alta demanda, y en varios casos, las reservaciones se agotaron con semanas de anticipación.

“Esa cantidad no es para cualquier persona”: Turista sobre precio de terrazas en el Zócalo

Monica Cabrera, procedente de Guanajuato, señaló que el costo de acceso a estas terrazas y restaurantes “se nos hace algo caro, 10 mil pesos entrar ahí, por todo el día y toda la noche… hasta las 4 de la mañana”.

Cabrera destacó que este tipo de gasto no es accesible para cualquier persona, evidenciando la exclusividad de estas experiencias durante las festividades patrias.

Hoteles y reservaciones en el Zócalo: un desafío para el público previo al Grito de Independencia

La alta demanda no solo se refleja en los restaurantes y terrazas, sino también en los hoteles cercanos a la plancha del Zócalo. Las habitaciones que ofrecen vistas privilegiadas hacia Palacio Nacional se agotaron desde hace varias semanas, dejando pocas opciones para quienes planean asistir al Grito de Independencia sin pagar precios elevados.

Esta situación evidencia una tendencia creciente en los últimos años: el acceso a espacios privilegiados para presenciar eventos cívicos importantes se ha vuelto cada vez más exclusivo y costoso.

Si bien los turistas buscan una experiencia única, los precios elevados dejan fuera a un amplio sector de la población que también desea ser parte de las celebraciones patrias.

Grito de Independencia: todo lo que debes saber sobre horarios y conciertos

La ceremonia del Grito de Independencia se llevará a cabo este 15 de septiembre, y este año la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el acto desde el balcón principal del Palacio Nacional a las 23:00 horas (hora del centro de México).

Durante la celebración, se tocará la campana y se izará la bandera nacional, rememorando el histórico llamado a la independencia realizado por el cura Miguel Hidalgo en 1810.

¿Quiénes se presentarán en el Zócalo para el Grito de Independencia?

Como parte de las festividades, también se realizará un concierto gratuito en la explanada del Zócalo. La estrella de la noche será La Arrolladora Banda el Limón, que subirá al escenario a las 20:00 horas.