Juez niega libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos

El juez Alexander F. MacKinnon negó otorgarle la libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de Seguridad Nacional (Sedena), en la segunda audiencia que se realizó tras su detención en Los Ángeles, acusado de recibir sobornos para proteger al cártel de Los Beltrán Leyva.

Durante la audiencia, la defensa de Cienfuegos solicitó pagar una fianza de 750 mil dólares, pues aseguró que el ex titular de la Sedena no busca dejar el país y quiere limpiar su nombre, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos pide que no se le conceda pues consideró que por sus contactos podría huir o que se evite su extradición si regresa a México.

TE PODRÍA INTERESAR:

Autoridades de Estados Unidos van tras los bienes de Cienfuegos

“Cienfuegos tiene toda la intención de defender enérgicamente este caso, mi cliente tiene toda la intención de querer limpiar su nombre, tiene la intención de luchar contra los cargos”, dice el abogado Duane Lyons.

El fiscal respondió que los cargos por los que está acusado Cienfuegos son graves y que el rango de la pauta de sentencia sería cadena perpetua.

“Cienfuegos podría usar sus contactos en México para evitar la justicia si fuera liberado. No vale la pena liberar a Cienfuegos por ninguna cantidad de dinero, expuso el fiscal Balding.

TE PODRÍA INTERESAR:

Cronología del caso Cienfuegos

El juez MacKinnon negó la fianza a Cienfuegos al asegurar que los contactos del general presentan riesgo de fuga y los cargos son graves. “Hay un incentivo para huir, dado que podría terminar pasando la vida en prisión si es declarado culpable”, dijo.

El fiscal, el juez, así como el abogado de Cienfuegos, Duane Lyons, acordaron que el general será trasladado a Brooklyn, Nueva York durante el viernes. El juez anunció que firmará una orden para que la deportación se lleve a cabo el viernes a más tardar.

Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos tras una solicitud de la DEA.