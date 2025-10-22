Intentó vender a su hijo para comprar drogas: lo arrestan en Ocotlán, Jalisco

Agentes investigadores de la Vicefiscalía Regional de Ocotlán, en Jalisco, detuvieron a un hombre identificado como Yonathan Francisco “N”, luego de que intentó vender a su hijo para comprar drogas en el año 2016.

El detenido enfrenta acusaciones por tráfico de menores, abandono de familiares, abandono de personas y supresión del estado civil, luego de que las autoridades judiciales analizaran las pruebas reunidas en su contra.

El intento de vender a su hijo en Jalisco

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron en el año 2016, en el municipio de Ocotlán, donde el hoy detenido, habría intentado vender a su hijo con el propósito de obtener recursos económicos para adquirir sustancias ilícitas.

Según los reportes, la acción del hombre implicó dejar al menor en situación de abandono con personas ajenas a su familia, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y, años después, en la orden de aprehensión en su contra.

Autoridades lo localizaron y capturaron en calles de la colonia Santa Cecilia, en el mismo municipio, tras casi 10 años de estar prófugo.

Actualmente, Yonathan Francisco “N” quedó a disposición del juez que lo requería, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y las sanciones que deberá enfrentar por los delitos imputados.

Posible castigo por tráfico y abandono de menores

En caso de que un juez determine su culpabilidad, el delito de tráfico de menores puede alcanzar penas de hasta 25 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal Federal, además de multas económicas significativas.

Por su parte, el abandono de familiares y de personas se castiga con sanciones que van de uno a cinco años de cárcel, mientras que la supresión del estado civil —ocultar o alterar la identidad de una persona— puede sumar penas adicionales dependiendo del daño ocasionado.

El conjunto de estos delitos podría representar para el acusado una sentencia considerable, dado que se trata de agravios cometidos contra un menor de edad y su propio hijo.

Cifras de trata de menores en México

De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 492 niñas, niños y adolescentes en México fueron víctimas de tráfico de menores entre enero de 2015 y abril de 2025. Del total, 49% eran mujeres y 51% hombres.

En cuanto a su distribución geográfica, Sonora concentra el 66.7% de los casos, seguida por Guanajuato (6.5%) y Chiapas (3.3%), las tres entidades con mayor incidencia de este delito en el país.