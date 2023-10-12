¿Se adelantará el depósito de noviembre de la Pensión ISSSTE 2023? Esta es la fecha exacta

El Estado garantiza una cantidad económica a las personas que se jubilan, siempre y cuando cumplan con los requisitos para obtener una pensión ISSSTE 2023 por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

El monto de la pensión depende del Instituto de Seguridad Social al que se haya cotizado. Para los cotizantes al ISSSTE, la pensión es equivalente a dos salarios mínimos. El monto de la pensión se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Calendario de pagos de la Pensión ISSSTE que quedan en 2023

De acuerdo con el calendario de pagos del ISSSTE, los próximos pagos en lo que resta del año:

Pago de noviembre

Primera parte de aguinaldo: 1.ª quincena de noviembre

Pago de diciembre: 30 de noviembre



¿Cuál es la pensión mínima en el ISSSTE 2023?

En México, las personas mayores de 65 años tienen derecho a una pensión garantizada que se les otorga cuando cumplen con los requisitos establecidos por la ley. El monto de esta pensión es de al menos 5 mil 677.50 pesos, lo cual les permite tener un ingreso para cubrir sus necesidades básicas.

El monto de tu pensión por Invalidez dependerá de los años que hayas trabajado. Para calcularlo, se toma un porcentaje de tu Sueldo Básico del último año antes de que te declararan inválido. A diferencia de las pensiones por Jubilación y Cesantía en edad avanzada, para obtener una pensión por Invalidez debes contar con al menos 15 años de servicio.

También, si tienes al menos 10 años de servicio, puedes solicitar una pensión por Retiro Total. El monto de tu pensión dependerá de tu sueldo promedio del último año antes de tu retiro. Esta versión es un poco más corta que la anterior, pero proporciona la misma información esencial.

¿Cuántos años de servicio necesito para pensionarme en el ISSSTE?

De acuerdo con las autoridades, se debe contar mínimo con 30 años de servicio para hombres y 28 años de servicio para mujeres. No obstante, si no cumples con los requisitos para obtener una pensión, el ISSSTE te otorgará una resolución que te permitirá retirar los recursos acumulados en tu cuenta AFORE.

