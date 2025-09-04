¿A qué hora empiezan las lluvias hoy en CDMX? Pronóstico alcaldías con granizo y zonas con riesgo de inundación

La tarde de este hoy jueves 4 de septiembre se prevé complicada en la CDMX. Si tienes planes para salir, toma tus precauciones, ya que las autoridades capitalinas han activado la Alerta Amarilla ante el pronóstico de un temporal severo que traerá consigo lluvias fuertes, posible caída de granizo y el riesgo de inundaciones en varias alcaldías.

Alcaldías bajo Alerta Amarilla: ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el aviso aplica específicamente para la tarde y noche de hoy en seis alcaldías, principalmente del sur y poniente de la capital. Se pide a los habitantes de estas zonas extremar precauciones. Las demarcaciones en alerta son:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 04/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/iE4ZKbfaJ1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 4, 2025

Horario de las lluvias: ¿A qué hora comenzará a llover en la CDMX?

Según el Boletín Meteorológico oficial de la CDMX, el periodo de mayor riesgo por las precipitaciones se extenderá por varias horas. El pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes puntuales está contemplado en un horario de 14:00 a 21:00 horas (2:00 PM a 9:00 PM) para la mayor parte de la Ciudad de México.

Se espera una acumulación de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, cantidad suficiente para provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje.

No solo es lluvia: Pronóstico de granizo y fuertes vientos

El temporal vendrá acompañado de otros fenómenos. El reporte advierte sobre la posible caída de granizo en las alcaldías bajo alerta, lo que podría afectar vialidades y techos de lámina.

Además, se pronostican vientos provenientes del sur de 10 a 25 km/h, pero con rachas fuertes que podrían alcanzar los 45 km/h, por lo que existe el riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.