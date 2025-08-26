VIDEO: Policía de CDMX rescata a un perrito de morir ahogado en presa de Álvaro Obregón

La valiente intervención de una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) fue crucial para salvar la vida de un perrito que se encontraba atrapado y en riesgo de ahogarse en la presa San Francisco, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La oficial, con ayuda de los vecinos, realizó diversas maniobras para liberar al “lomito”, que estaba atorado entre basura y ramas, y logró reunirlo con su familia en medio de la tormenta que azotaba a la Ciudad de México.

¿Qué pasó en la presa de San Francisco, en Álvaro Obregón? Así fue el rescate de un perrito

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que realizaban sus labores de vigilancia en la colonia Lomas de Becerra fueron alertados sobre un perro que estaba atrapado.

Al llegar al cruce de la avenida Chicago y la calle Luis Urbina, los agentes ubicaron al canino atorado entre un cúmulo de basura y ramas, debajo del borde de concreto de la banqueta que delimita la presa. El perrito se encontraba mojado por la lluvia y el agua de la presa, en una situación de alto riesgo.

De inmediato, una de las oficiales, con el apoyo de algunos vecinos que se sumaron a la causa, comenzó las maniobras para liberarlo. Tras varios intentos, lograron sacar al perrito del lugar donde se encontraba atascado, poniéndolo a salvo.

#TarjetaInformativa | #RescateAnimal | Uniformados de la @PBI_SSC de la #SSC que realizan trabajos de seguridad y vigilancia en @AlcaldiaAO, fueron alertados de un cánido que se encontraba atrapado entre ramas.



De inmediato, los oficiales se dirigieron a la avenida Chicago…

Una vez que el “lomito” estuvo a salvo, un padre de familia y su hijo se acercaron y se identificaron como los dueños. El menor tomó de inmediato a su mascota para llevarla a su domicilio y resguardarla del frío y la lluvia.

El padre de familia agradeció profundamente a la oficial de la PBI por su dedicación y por haber rescatado a su animal de compañía.

Rescatan otro perrito en Iztapalapa; quedó entre dos bardas:

Este mismo martes, la Policía de la CDMX informó que, en la esquina de las calles Pensamientos y Villahermosa, en la colonia Xalpa, un hombre acudió a la PA y les explicó que su perro se había quedado atascado en el fondo de una barda contigua a su domicilio.

Al percatarse de la situación, los policías iniciaron de inmediato las labores de rescate. El perro se encontraba temeroso en un espacio muy reducido, a una profundidad aproximada de tres metros, lo que requirió que los oficiales actuaran con extrema precaución para no asustarlo más.

Con paciencia, los uniformados comenzaron a llamarlo para ganar su confianza y lograr que se acercara. Tras varios minutos de maniobras, extendieron los brazos y consiguieron sujetarlo para ponerlo a salvo.

#Boletín | #RescateAnimal | Efectivos de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC rescataron a un lomito que se encontraba atrapado entre dos bardas de un inmueble ubicado en la colonia #Xalpa, de @Alc_Iztapalapa.



Los policías auxiliares realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en…

Dueño del perrito llora tras el rescate en Álvaro Obregón

Una vez rescatado, personal de Protección Civil que acudió al lugar valoró al “lomito” y confirmó que no presentaba lesiones graves, más allá del susto. En las imágenes se puede observar cómo el perrito permaneció inmóvil al momento del rescate, pero sano y de inmediato se pudo poner en sus cuatro patitas.

Finalmente, el perro fue entregado a su dueño, quien, visiblemente emocionado, lo abrazó y agradeció a los policías por su dedicación y apoyo para recuperar a su fiel compañero.