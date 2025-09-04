En Estados Unidos, las persecuciones de la policía a vehículos a alta velocidad son comunes. Lo poco común fue el método para detener a un auto con el cual el eje trasero terminó por desprenderse y quedó sin llantas.

El hecho sucedió en Michigan el domingo 31 de agosto de 2025, cuando la policía del estado pidió la colaboración del Departamento de Policía de Livonia, con el fin de detener a un automóvil de color blanco que había sido robado.

VIDEO: Así quedó auto sin el eje trasero en Michigan, Estados Unidos

Los agentes de Livonia acudieron al llamado en la autopista interestatal 96, donde ubicaron el automóvil y usaron un dispositivo llamado Grappler, el cual es una red de alta resistencia y se sujeta a la rueda trasera del auto que es perseguido, con el fin de obligarlo a detenerse.

El otro extremo del aparato está sujeto al parachoques delantero de la patrulla, la cual se detiene y espera que el conductor en persecución haga lo mismo. No obstante, en lo sucedido hace unos días, el sujeto intenta echarse en reversa y acelerar el auto a tal grado, que todo el eje trasero y la defensa del auto quedan arrancados de tajo.

El conductor, un hombre de 27 años de edad, y dos pasajeras de 32 y 31 años, quedaron arrestados y presentados ante las autoridades sin mayores incidentes. A pesar de lo aparatoso de la escena, ninguna persona resultó lesionada.

¿Qué es el Grappler?

El Grappler es una herramienta de la policía que lanza una red de alta resistencia para atrapar una llanta trasera junto con el eje del vehículo en persecución, lo que causa que se detenga en unos pocos segundos.

Lo que pasó en el video no es típico con este dispositivo, ya que ello sólo fue el “resultado de los imprudentes intentos del conductor por escapar”, señaló la policía de Livonia en una publicación en Facebook.

Esta no es la primera vez que usan este aparato. En julio de 2025, la policía usó este dispositivo con el fin de detener a un conductor ebrio que huyó de un control de tráfico.