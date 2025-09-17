Acuchillada y mordida: Vecinos rescatan a mujer tras ser atacada por su pareja en la Venustiano Carranza

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a un hombre de 37 años, acusado de intentar asesinar a su pareja sentimental, a quien agredió brutalmente, provocándole una herida penetrante en el cuello y una mordedura en la mano. El presunto agresor fue retenido inicialmente por personas de la alcaldía Venustiano Carranza, antes de ser entregado a los uniformados.

La víctima es una mujer de 45 años, quien reside en la colonia Ampliación Caracol donde ocurrió el crimen. Desde este punto fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

¿Qué pasó en la Ampliación Caracol? Así rescataron a mujer de ser acuchillada

La intervención policial se activó tras un reporte vía frecuencia de radio que alertaba sobre una persona lesionada en el cruce de las calles General Felipe Ángeles y Revolución.

Al llegar, los oficiales encontraron a la mujer de 45 años con visibles manchas de sangre. Ella misma les confirmó que su pareja sentimental la había agredido físicamente, por lo que los policías solicitaron de inmediato una ambulancia.

Policías de la CDMX encuentran a mujer acuchillada en el cuello y mordeduras

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) que acudieron al llamado, valoraron a la víctima y confirmaron la gravedad de las lesiones. Su diagnóstico fue:



Herida penetrante en el cuello.

Herida por mordedura en la mano derecha.

Policontundida (múltiples golpes).

Debido a la seriedad de las heridas, fue trasladada de urgencia a un hospital.

Cuando los policías llegaron a la escena, el presunto responsable, un hombre de 37 años, ya había sido retenido por personas que se encontraban en el sitio y que presenciaron los hechos.

Los oficiales tomaron custodia del sujeto, le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público. Será esta autoridad la que inicie la carpeta de investigación, probablemente por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y defina su situación legal.