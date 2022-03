Policías de la SSC capturan a 6 presuntos secuestradores en Iztapalapa

Luego de una breve persecución, policías preventivos detuvieron a seis presuntos secuestradores, quienes privaron de la libertad a un joven e intentaron hacer lo mismo con su novia, en calles de la colonia La Cañada, en la alacaldía Iztapalapa.

Los gritos de la menor alertaron a los tripulantes de una patrulla del sector Teotongo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México quienes de inmediato se dirigieron a detener a los presuntos secuestradores.

Los secuestradores intentaron llevarse también a una menor

Los hechos ocurrieron la noche del lunes en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Josefa Ortíz de Domínguez, de la citada colonia, en Iztapalapa .

La pareja víctima se encontraba afuera de un domicilio, cuando los desconocidos arribaron en un automóvil y tras obligar a subir por la fuerza al joven, trataron de hacer lo mismo con la menor que es su pareja, quien comenzó a pedir auxilio.

Sin lograr su cometido de privar de la libertad a la jovencita, los presuntos secuestradores huyeron; sin embargo fueron detenidos calles adelante por policías preventivos de la SSC.

MP interroga a los 6 presuntos secuestradores

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, que se ubica en la avenida Jardín, en la alcaldía Azcapotzalco, donde se les determinará su situación jurídica, por el delito de secuestro .

Los seis presuntos secuestradores rinden su declaración ministerial, para determinar el móvil de la privación ilegal de la libertad del joven y el intento de secuestro de la menor; las víctimas también comparecerán, como parte de la carpeta de investigación que se inició por estos hechos.

¿CÓMO SE CASTIGA EL SECUESTRO EN CDMX?

El artículo 163 del Código Penal para la Ciudad de México, en su artículo 163 establece que “al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa”

El secuestro express, que está tipificado como privar de la libertad a otro “por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 de este Código respectivamente, o para obtener algún beneficio económico. A quien cometa este delito se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa”.

El Artículo 164, señala además que las penas previstas en los dos artículos anteriores se incrementarán en una tercera parte, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en los mismos concurre cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo;

II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, o se ostente como tal sin serlo

III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo

IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza depositada en él o los autores

V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad

VI. VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho

VII. VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme a lo previsto en el artículo 130 de este Código