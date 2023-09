¿Por qué el Metro CDMX se queda parado entre estaciones?

Diariamente, cerca de cinco millones de personas recorren la Ciudad de México a través de alguna de las 12 Líneas del Metro CDMX; sin embargo, en ocasiones pueden haber retrasos que compliquen el trayecto de cientos o miles de habitantes, pero ¿por qué se queda parado entre estaciones?

A través de su cuenta de TikTok, un conductor del transporte naranja compartió el secreto detrás del lento avance a ciertas horas.

Conductor del Metro CDMX revela cómo saben cuando detenerse

El usuario explicó que en las vías hay señalamientos luminosos que sirven para darles indicaciones, asegura que “es por eso que no avanzamos, no es que no queramos avanzar nosotros, sino que es una orden directa del PCC”.

Dichos señalamientos tienen forma de un triángulo verde, conocido como DBO o “despacho bajo orden”, advierte que hay problemas en los trenes, la línea o la próxima estación. Mientras esté el triángulo no pueden mover el convoy. Una vez que reciben la orden del Puesto Central de Control tienen permitido continuar la marcha, según explicó.

¿Por qué tipo de incidentes se detiene el Metro CDMX?

Hablando de razones más puntuales, existen algunos hechos por lo que el Metro de la CDMX puede frenar su marcha, por ejemplo: