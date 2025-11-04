El dólar presiona al peso: Este es el tipo de cambio para hoy 4 de noviembre

El dólar alcanzó su valor más alto en los últimos tres meses este martes. ¿La razón? La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, no se pone de acuerdo sobre qué hacer con las tasas de interés. Esta "división" hizo que los inversionistas pensaran: "Si no saben qué hacer, quizás mantengan las tasas altas", y eso le da muchísima fuerza al dólar.

Precio del dólar hoy 4 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $19 pesos a la compra y en $17.10 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa alrededor de los $18.62 pesos para este martes.

Precio del dólar canadiense hoy 4 de noviembre

Por otro lado, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $17.80 pesos la compra y se vende en $18 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes (ajuste estimado por el comportamiento del USD).

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy martes 4 de noviembre?

Para este martes 4 de noviembre, el precio del Bitcoin es de $103,711.90 dólares por unidad, lo cual representa una baja notable del 2.67% para este día. Al tipo de cambio de México, el BTC cotiza en $1,933,401.01 pesos por unidad, reflejando el retroceso global de los activos de alto riesgo.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 4 de noviembre?

Los precios del petróleo cayeron más del 1% el martes, ya que la decisión de la OPEP+ de pausar los aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año, junto con datos manufactureros débiles y un dólar más fuerte, lastraron el mercado.

El precio del barril es de:

