¡Checa tu tanque! El precio de la gasolina en México se mueve hoy 4 de noviembre

¡Atención automovilista! Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, martes 4 de noviembre de 2025, para que encuentres la opción más conveniente para tu bolsillo. Además, revisa si tu auto circula.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 4 de noviembre

Según los precios promedio reportados a nivel nacional del 4 de noviembre de 2025:



Gasolina Regular (Magna): 23.51 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.42 pesos por litro

Diésel: 25.90 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 4 de noviembre

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): 23.70 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.69 pesos por litro

Diésel: 25.65 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): 23.59 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.25 pesos por litro

Diésel: 25.66 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Michoacán hoy?

Gasolina Regular (Magna): 23.75 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.67 pesos por litro

Diésel: 26.40 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): 23.74 pesos por litro

Gasolina Premium: 26.61 pesos por litro

Diésel: 24.18 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados, el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, registra el precio promedio más bajo a nivel nacional para la Gasolina Regular (Magna) con $22.69 pesos por litro.

En el análisis de las ciudades clave, Nuevo León se mantiene con el precio promedio de Regular más bajo ($23.336 pesos por litro), mientras que Michoacán registra el promedio más alto entre estas entidades (23.75 pesos por litro).

Hoy No Circula para este martes 4 de noviembre

Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este martes 4 de noviembre, los autos que deben quedarse en casa son:



Placas: 7 y 8

Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rosa