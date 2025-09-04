¿Gasolina en 27? Descubre el nuevo precio hoy 4 de septiembre, tras acuerdo con gasolineros

Para que circules tranquilo durante la jornada de hoy jueves 4 de septiembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de la gasolina y de otros combustibles en México.

El precio de la gasolina de hoy jueves 4 de septiembre de 2025 corresponde al reporte oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); no olvides que su costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto.

¿Con cuánto puedo llenar el tanque hoy jueves 4 de septiembre de 2025?

Precios promedio nacionales al 4 de septiembre de 2025:

Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.78 pesos por litro

Diésel: $26.25 pesos por litro.

Gas natural vehicular (4 de septiembre 2025)

Mínimo: 10.99 pesos por litro

Promedio: 12.55 pesos por litro

Máximo: 13.99 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 4 de septiembre de 2025

Regular: $23.51 pesos por litro

Premium: $25.85 pesos por litro

Diésel: $25.86 pesos por litro.

Precio promedio en Jalisco hoy 4 de septiembre de 2025

Regular: $23.91 pesos por litro

Premium: $26.20 pesos por litro

Diésel: $26.26 pesos por litro.

Precio promedio en Nuevo León hoy 4 de septiembre de 2025

Regular: $23.70 pesos por litro

Premium: $27.08 pesos por litro

Diésel: $25.86 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Edomex hoy 4 de septiembre de 2025

Regular: $23.60 pesos por litro

Premium: $25.23 pesos por litro

Diésel: $25.66 pesos por litro.

El Estado de México (Edomex) se mantiene como la zona más barata ($23.60 pesos/litro de Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.08 pesos/litro de Premium).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 4 de septiembre de 2025 en México?

Tanque de 45 litros (Regular): $1,080 pesos

Tanque de 45 litros (Premium): $1,150 pesos

Tanque de 65 litros (Regular): $1,561 pesos

Tanque de 65 litros (Premium): $1,661 pesos.

Hoy No Circula jueves 4 de septiembre de 2025

¡Atención conductores! Antes de salir revisa el calendario del programa Hoy No Circula para evitar multas. Estos son los autos que NO circulan hoy jueves 4 de septiembre de 2025. Esta medida establece los autos que deben guardarse en función de su engomado y terminación de placa. De manera habitual los jueves descansan:

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

El #HoyNoCircula del jueves 4 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

¿Cuál es la capacidad del tanque de gasolina en tu auto?

El promedio de la capacidad en los actuales depósitos de gasolina se encuentra entre los 45 y 65 litros. La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.

Si tu tanque es de 45 litros y lo llenas con gasolina regular al costo promedio del día de hoy jueves 4 de septiembre de 2025, pagarías unos $1,062 pesos por llenar el tanque.

Si tu tanque es de 65 litros y lo llenas con gasolina premium al costo promedio del día de hoy jueves, pagarías unos $1,760 pesos por llenar el tanque.