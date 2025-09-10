Precio de la gasolina hoy 10 de septiembre de 2025: ¿Cuánto cuesta a mitad de semana?

Llegamos al ecuador de la semana, un momento clave para revisar el presupuesto y planificar los gastos antes del fin de semana y las celebraciones patrias. Este miércoles 10 de septiembre, el precio de los combustibles en México presenta una relativa estabilidad, pero las variaciones por región siguen siendo importantes para el bolsillo del consumidor de gasolina.

Para ayudarte a tomar las mejores decisiones y hacer que tu dinero rinda más, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado de los costos promedio a nivel nacional y en los principales estados, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Te puede interesar: ¿Por qué es más cara la gasolina Premium que la Magna? Conoce las razones

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 10 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.79 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.25 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.55 pesos

por litro: $12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 10 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

precio por litro: $23.50 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.87 pesos

precio por litro: $25.87 pesos Diésel precio por litro: $25.85 pesos

Pérdidas millonarias por “huachicol fiscal": un porcentaje del combustible es ilegal|FIA

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 10 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.61 pesos

precio por litro: $23.61 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.25 pesos

precio por litro: $25.25 pesos Diésel precio por litro: $25.68 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 10 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.91 pesos

precio por litro: $23.91 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.20 pesos

precio por litro: $26.20 pesos Diésel precio por litro: $26.26 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 10 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.69 pesos

precio por litro: $23.69 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.09 pesos

precio por litro: $27.09 pesos Diésel precio por litro: $25.86 pesos

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar más este miércoles?

Comparar precios entre estaciones de servicio es una práctica que genera ahorros significativos. Recuerda que los costos pueden variar incluso en una misma ciudad.

Este miércoles, una de las gasolinas tipo regular más económicas se puede encontrar en la región del Golfo, específicamente en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio de $22.89 pesos por litro. En contraste, el combustible tipo premium más caro se reporta en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, alcanzando hasta los $28.15 pesos por litro.

