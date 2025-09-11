Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: ¿Momento de llenar para el puente?

Con el puente por el 15 de septiembre a la vuelta de la esquina, miles de conductores en México comienzan a planificar sus viajes y traslados. Este jueves 11 de septiembre, anticipar la carga de combustible es clave para gestionar el presupuesto y evitar sorpresas en el gasto durante el fin de semana largo. Revisa el precio de la gasolina aquí.

Para que puedas tomar decisiones informadas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado de los costos promedio a nivel nacional y en los principales estados, con base en la información oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Recuerda que si tu gasolinera tiene mucha gente, es probable que las filas se dupliquen a partir del viernes 12 de septiembre; la prevención podría ayudarte a evitar una larga espera.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 11 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.77 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.22 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.55 pesos

por litro: $12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 11 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

precio por litro: $23.50 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.85 pesos

precio por litro: $25.85 pesos Diésel precio por litro: $25.88 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 11 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.61 pesos

precio por litro: $23.61 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.25 pesos

precio por litro: $25.25 pesos Diésel precio por litro: $25.68 pesos

¿Qué pasa con las gasolineras de CDMX?|PEXELS.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 11 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.92 pesos

precio por litro: $23.92 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.20 pesos

precio por litro: $26.20 pesos Diésel precio por litro: $26.25 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 11 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.67 pesos

precio por litro: $23.67 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.02 pesos

precio por litro: $27.02 pesos Diésel precio por litro: $25.86 pesos

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar antes del puente?

Comparar precios es la mejor estrategia para economizar. En Tamaulipas, se encuentran algunos de los precios más bajos para la gasolina regular, rondando los $21.47 pesos por litro en municipios fronterizos. En contraste, estados como Quintana Roo y Jalisco reportan los precios más altos en la gasolina premium, superando los $26.74 y $26.99 pesos por litro, respectivamente, en algunas localidades.