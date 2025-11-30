Violento tiroteo en California deja 4 muertos y 10 heridos; persiguen al sospechoso

Una tragedia sacudió la ciudad de Stockton, en el norte de California, en Estados Unidos, la noche del sábado 29 de noviembre de 2025, cuando cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas luego de un tiroteo durante una fiesta familiar en una heladería, informó la policía local.

Tiroteo en fiesta infantil deja múltiples víctimas

El suceso ocurrió cerca de las 18:00 horas, tiempo local en la cuadra 1900 de Lucile Avenue, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños para un niño, según confirmó el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, a través de un mensaje en Facebook.

Algunos testigos grabaron imágenes del lugar mientras las autoridades acordonaron la escena del crimen.

Autoridades buscan al sospechoso del ataque

Tragedia en Stockton, #California.



Un tiroteo durante una fiesta infantil en una heladería dejó 4 muertos y al menos 10 heridos, entre ellos menores.



La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín está tras la pista de un sospechoso, aunque hasta ahora no brindaron detalles sobre la identidad del presunto involucrado.

La policía trabaja con diversas instancias que incluyen al Departamento de Policía de Stockton, la Patrulla de Caminos de California y el Departamento de Justicia, para tratar esclarecer los motivos y capturar al responsable.

Fiscalía local condena la violencia y pide apoyo comunitario

Ron Freitas, fiscal del distrito de San Joaquín, se manifestó sobre la tragedia, enfatizando el esfuerzo conjunto para hallar al culpable y llevarlo ante la justicia.

“Violencia de esta naturaleza no tiene lugar en nuestra comunidad y menos cuando involucra a niños”, dijo. Instó a cualquier persona con información a colaborar con las autoridades y exhortó al agresor a entregarse.

Las víctimas, que van desde menores de edad hasta adultos, fueron trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica. La investigación continúa abierta para determinar las causas exactas y motivaciones del ataque.