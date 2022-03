¿Qué policías podrán poner multas en CDMX?

Con el fin de erradicar la corrupción en la Policía de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), las autoridades capitalinas anunciaron que a partir del 04 de abril, los únicos autorizados para poner multas serán los elementos que usen uniformes distintivos y un brazalete auditable.

Para ser más precisos, desde el siguiente lunes, sólo 500 agentes de tránsito estarán facultados para imponer multas.

La medida es el resultado de la modificación al Reglamento de Tránsito, misma que anunció el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el nombramiento de un nuevo subsecretario para estos elementos.

Reconocer a estos policías será sencillo, bastará con escanear con el celular el código QR de sus credenciales o del brazalete.

Una vez completado este paso, el teléfono deberá arrojar la identificación del uniformado junto con la leyenda ‘Autorizado para infraccionar’.

Otra forma de ubicar a los policías que pueden dar infracciones, es que estos lo hagan a través de un celular, por lo que las multas deben llegar vía mensaje de texto.

Además, para realizar el pago, los ciudadanos ahora deberán acudir a las oficinas de Gobierno de la CDMX, pues ya no se podrán pagar en el lugar de la violación.

¿Cuáles son las multas que ya no ameritan ‘Corralón en CDMX?

Otro cambio en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, es que habrá menos multas que ameriten el ‘Corralón’, por ejemplo las siguientes:



En total, de las 77 causas que podían llevar a los automóviles infraccionados al ‘Corralón’, ahora serán 36.

Finalmente, las autoridades de la CDMX , eliminaron la tramitología para sacar un automóvil del depósito; también anunciaron que las multas pueden tener un descuento de hasta el 90%, siempre y cuando se paguen en los primeros 10 días.