¿Qué le pasó? Pasajero apuñala con un tenedor a dos jóvenes en avión a Alemania

Un hombre quedó detenido y con cargos por apuñalar a dos jóvenes con ayuda de un tenedor en el interior de un avión de pasajeros que viajaba de Estados Unidos a Alemania.

El detenido es Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años de edad, quien cometió la agresión en un avión de la compañía Lufthansa que cubría la ruta de Chicago a Frankfurt el pasado 25 de octubre de 2025.

Ataque a bordo: Pasajero apuñala a dos menores con un tenedor en avión de Lufthansa

El sujeto estaba en el vuelo 431 de la aerolínea alemana, cuando de pronto apuñaló con un tenedor a un joven de 17 años en el hombro, y después agredió a otro joven de la misma edad en la parte trasera de la cabeza con el mismo cubierto metálico, después del servicio de almuerzo durante el viaje.

🚨#FBI Boston has charged Praneeth Kumar Usiripalli, an Indian national, with allegedly stabbing two minor victims with a metal fork while on board a Lufthansa flight from Chicago to Germany. Learn more: https://t.co/PRVulpkuaQ pic.twitter.com/VDkyAqM0x1 — FBI Boston (@FBIBoston) October 28, 2025

Dramático desvío a Boston: El pasajero violento intentó agredir a tripulantes y pasajeros

El primer adolescente agredido estaba durmiendo en un asiento intermedio cuando despertó, vio a su agresor de pie junto a él y después agredió al otro joven.

Cuando el personal del avión trató de detener a Praneeth Kumar Usiripalli, el sujeto levantó la mano, hizo una pistola con los dedos, se la metió en la boca y apretó el gatillo de forma imaginaria.

Posteriormente, el agresor volteó hacia una pasajera que estaba a la izquierda y le dio una cachetada. Además, también trató de dar una cachetada a un integrante de la tripulación.

Debido a ello, el avión tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional Logan en Boston, donde el sujeto quedó detenido de forma inmediata.

Cargos y pena: Hasta 10 años de prisión por “agresión con un arma peligrosa”

El hombre de origen indio había ingresado a la Unión Americana con una visa de estudiante, aseguró el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recientemente estaba inscrito para estudiar una maestría en estudios bíblicos, pero actualmente no cuenta con estatus legal para estar en dicho país.

El detenido enfrenta el cargo de agresión con un arma peligrosa con intención de causar lesiones corporales. Por este delito, puede pasar hasta 10 años en prisión, tres años de libertad condicional y una multa de 250 mil dólares en caso de ser hallado culpable.