¿Reconocimiento para RBD en el Senado? La Cámara Alta lo aclara

En redes sociales comenzó a circular la suposición de que el Senado de la República daría un reconocimiento al grupo RBD por su trayectoria, con fecha dictada para el 19 de diciembre; sin embargo, la Cámara Alta lo aclaró a través de un comunicado.

Conviene aclarar que el video no salió de una cuenta oficial de los senadores o de la propia Cámara Alta, sino que se dio a conocer mediante la cuenta @universo.rebelde de TikTok, junto con el texto “el 19 de diciembre el #SenadoDeLaRepública le otorgará un reconocimiento a #RBD por ser el grupo mexicano más importante de habla hispana”.

Senado de la República aclara supuesto reconocimiento hacia RBD

Horas más tarde de que el video se volvió viral, los senadores publicaron una nota aclaratoria explicando que aún no tienen una fecha oficial para el evento, debido a que esta se mantiene en acuerdo entre ambas partes.

Fueron los senadores Indira Kempis de Movimiento Ciudadano (MC), y Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), promotores de dicho encuentro. La propuesta para reconocer a la banda RBD surge de que llevaron el nombre de nuestro país a más de veinte países en el orbe y vendieron unos 15 millones de discos en todo el mundo, según los funcionarios.

“Todavía no se tiene una fecha formalizada, pues se mantiene abierta aún la mesa de acuerdos entre las partes”, señaló el Senado. Cabe destacar que el evento anunciado todavía no está confirmado por RBD, por lo que se prevé que no participe.

Cabe recordar que las sesiones en el pleno concluirán el 15 de diciembre, por lo que es poco probable que la ceremonia se pueda llevar a cabo. En ese sentido, algunas personas celebraron la trayectoria de la banda; sin embargo, los legisladores también recibieron críticas, pues algunos sentenciaron que tuvieran tiempo para realizar este tipo de iniciativas, mientras que para cosas más importantes no.