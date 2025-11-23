Revelan fotos y causa probable del accidente de avión de carga en EU que dejó 14 muertos

El reciente informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revela detalles impactantes sobre el accidente del vuelo UPS 2976 ocurrido el 4 de noviembre de 2025 en Louisville, Kentucky. El avión McDonell Douglas MD-11, que despegaba rumbo a Honolulu, sufrió la separación de uno de sus motores, lo que desencadenó una tragedia que dejó 14 personas muertas, de las cuales tres eran tripulantes y 11 civiles en tierra.

Motor del MD-11 se desprende en el despegue y provoca el incendio

Las imágenes publicadas por la NTSB en su reporte muestran cómo el motor izquierdo del MD-11 se separó del ala, ascendió y provocó una bola de fuego. Esta falla catastrófica ocurrió cuando la aeronave apenas alcanzaba 9 metros de altura, lo que le impidió ganar altitud.

Así es como sucedió el siniestro. |NTSB.

El desplome del motor produjo una cadena de eventos que culminaron en la caída del avión sobre una planta de reciclaje y un almacén, generando un extenso campo de escombros de medio kilómetro.

Fatiga en sostén del motor, el hallazgo clave del informe NTSB

El informe destaca la detección de grietas por fatiga en los componentes que sujetaban el motor al ala izquierda del avión siniestrado. Esta falla estructural sugiere un posible punto crítico que contribuyó al desprendimiento, de acuerdo con el reporte revelado.

El MD-11 cuenta con tres motores: uno en cada ala y uno en la cola, pero el fallo fue suficiente para condenar el vuelo desde su despegue.

NTSB compara el accidente de UPS con el vuelo American Airlines 191

El jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian C. O’Neill, comentó la magnitud del incendio y el extenso operativo con cientos de rescatistas para controlar la emergencia.

Además, la NTSB trazó una comparación con el accidente del vuelo American Airlines 191 en 1979, un DC-10 que también perdió un motor y causó 273 muertes. Aunque las autoridades aún no han determinado las causas finales del accidente en Louisville, la NTSB prevé emitir un reporte definitivo dentro de 18 a 24 meses.