De empresario a político: esta es la fortuna que acumula Donald Trump

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, es también un empresario que se ha destacado por su capacidad para generar riqueza a través de una combinación de herencia familiar, inversiones estratégicas y la explotación de su marca personal en diversos sectores.

Su fortuna actual se estima en 6.2 miles de millones de dólares, de acuerdo con la publicación especializada Forbes, resultado de una exitosa trayectoria tanto en el mundo inmobiliario como en la política, donde ha sabido amalgamar sus roles para aumentar su patrimonio.

Afiliación política: ¿Donald Trump es demócrata o republicano?

Donald Trump es miembro del Partido Republicano. Se ha identificado con esta fuerza política durante su carrera presidencial y sus campañas. Previamente, antes de dedicarse al espectro político, incluso se afilió al Partido Demócrata.

Su plataforma se ha centrado en políticas conservadoras, como la promoción del nacionalismo económico bajo el lema "America First", lo que ha reforzado su base electoral y generado un fuerte apoyo dentro del Partido Republicano.

La herencia de Fred Trump y el ascenso del imperio inmobiliario

El patrimonio de Trump tiene sus raíces en la herencia recibida de su padre, Fred Trump, un reconocido promotor inmobiliario de Nueva York. Donald Trump expandió este legado con inversiones en bienes raíces de lujo, hoteles, campos de golf y otros negocios.

Por ejemplo, en 2016, los principales ingresos eran de 193 millones de dólares debido a actividades relacionadas con el golf, 77 millones por ventas de bienes raíces, 18 millones por cuotas de administración, 9 millones por regalías y 2 millones por dar conferencias, de acuerdo con el Centro de Políticas Responsables.

El padre de Donald Trump, Fred Trump, comenzó un negocio de bienes raíces en Brooklyn y Queens. Sus construcciones eran conocidas por la calidad de sus construcciones. Generalmente invertía menos de lo presupuestado en proyectos financiados por el gobierno y se quedaba con la diferencia como ganancia, una práctica que, aunque era legal, le valió ser citado en el Congreso estadounidense.

Donald aseguró que, para comenzar su aventura empresarial, su padre le hizo un “pequeño préstamo” de un millón de dólares, lo cual se ha multiplicado a lo largo de los años.