Perdió el conocimiento: Hombre murió tras bajar de montaña rusa en Estados Unidos

Un hombre de 30 años de edad quedó inconsciente y después murió tras bajar de una montaña rusa en un parque de diversiones en Orlando, Florida, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025 en el Parque Epic Universe del complejo Universal Orlando Resort. El hombre bajó de la atracción llamada Stardust Racers, cuando se encontraba inconsciente y no respondía, aseguró un vocero de la compañía operadora del parque.

¿Qué pasó en la montaña rusa Stardust Racers del parque Universal Orlando Resort?

Aunque el hombre fue trasladado a un hospital después de ello, murió. “Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped. Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y con la investigación en curso”, señaló la empresa.

La atracción permanece cerrada hasta que terminen las investigaciones. La oficina del condado de Orange aseguró que el hombre tenía alrededor de 30 años de edad.

Personal especializado de las autoridades entrevista a empleados y testigos de lo sucedido para esclarecer lo que pasó. Aún no hay fecha prevista de reapertura de la montaña rusa.

¿Dónde murió el hombre que bajó de la montaña rusa?

La tragedia sucedió en el parque de diversiones Epic Universe, el primer parque en abrir en más de 25 años en la zona de Florida. Comenzó a recibir visitantes apenas en mayo de 2025.

La montaña rusa Stardust Racers tiene mil 524 metros de pista, alcanza alturas de 40 metros y alcanza una velocidad de casi 100 kilómetros por hora, asegura Universal Orlando Resort.

La atracción forma parte de Celestial Park, una de las cinco zonas temáticas del parque, junto con Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter, Isle of Berk y Dark Universe.

Este es el primer incidente ocurrido en este nuevo parque de diversiones en Orlando, Florida.