VIDEO: Bomberos de Italia usan helicóptero para rescatar a adulto mayor perdido

Un operativo de rescate realizado por bomberos en Italia con ayuda de un helicóptero convirtió un posible desenlace trágico en una demostración de eficacia y tecnología avanzada.

La tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025, un adulto mayor que se había extraviado en los densos bosques del municipio de Valle Castellana, en la provincia de Téramo, fue localizado y puesto a salvo gracias a un rescate aéreo que involucró el uso preciso de un helicóptero y equipos especializados.

VIDEO: Así rescataron los bomberos a un adulto mayor en Italia

Los equipos de emergencia desplegaron un sorprendente método para llegar hasta el hombre atrapado entre la vegetación.

Un helicóptero en vuelo estacionario permitió a los rescatistas descender mediante un cabrestante, es decir, un motor con un cable, hasta el lugar exacto donde se encontraba el adutlo mayor. Esta maniobra delicada y precisa evitó el movimiento del hombre por terrenos inestables y accidentados, minimizando riesgos y garantizando una evacuación segura.

Bomberos usan drones para rescatar a adulto mayor en Italia

La operación no solo dependió del valor y habilidad de los bomberos de Italia, sino también del uso avanzado de herramientas tecnológicas. Sensores térmicos y drones fueron fundamentales para ubicar con precisión la posición del adulto mayor en medio de la extensa vegetación del bosque.

Estos dispositivos aumentaron significativamente la rapidez de la localización, con lo cual se redujo el tiempo que el hombre permaneció perdido y en potencial peligro.

¿Cómo está el adulto mayor rescatado en Italia?

Tras la maniobra de descenso, los rescatistas lograron asegurar al adulto mayor y fueron subidos al helicóptero sin mayores complicaciones. El hombre fue trasladado de inmediato a un lugar seguro, mostrando signos estables y sin heridas graves.

