Abren registro virtual para aspirantes a consejeros del INE

Es virtual el registro de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que se lleva a cabo en San Lázaro.

La Cámara de Diputados habilitó en su página electrónica un micrositio para que los interesados puedan registrar su solicitud para participar en el proceso de selección de 4 nuevos consejeros del INE, incluyendo a su presidente.

El registro virtual estará vigente hasta el próximo viernes 23 de febrero de 2023.

De acuerdo con la convocatoria pueden participar los ciudadanos mexicanos mayores de 30 años de edad, que gocen de buena reputación, tenga título profesional de nivel licenciatura y conocimientos y experiencia para desempeñarse como consejeros electorales y no haber sido condenado por algún delito.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de aspirantes a consejeros del INE?

Entre otros requisitos, los que aspiren a ocupar uno de los 4 lugares en el Consejo General del INE, no deben haber sido registrados como candidatos a algún puesto de elección popular ni haber desempeñado algún cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la designación.

La convocatoria también estipula que no podrán concursar a consejeros electorales quienes sean secretarios de Estado, Fiscal General de la República, procuradores estatales, subsecretarios, oficial mayor, jefe de gobierno, gobernador ni secretario de gobierno a menos que se separe del cargo con 4 años de anticipación.

Bajo la modalidad de registro virtual los aspirantes enviarán la documentación solicitada, como la carta de solicitud de registro con firma autógrafa, exposición de motivos de su aspiración, curricular con fotografía reciente, copia certificada de título o cedula profesional y un ensayo inédito de su autoría sobre función del INE y su contribución a la democracia, entre otros aspectos.