Rusia entrena delfines para enfrentar a los soldados ucranianos, dice Reino Unido

El Ministerio de Defensa de Reino Unidos aseguró que desde hace un año, Rusia está entrenando delfines en la península de Crimea para contrarrestar a los soldados ucranianos, durante la guerra.

Según el comunicado compartido por las fuerzas británicas, “desde el verano de 2022, la marina rusa ha invertido en mejorar las capacidades de defensa en la principal flota del Mar Negro en Sebastool”.

Añadió que en el lugar hay cuatro capas de redes y barreras en la entrada del puerto y que “es muy probable que en las últimas semanas estas defensas hayan sido reforzadas por un mayor número de mamíferos marinos adiestrados”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2023.



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Reino Unido precisó que se han visto el doble de jaulas flotantes de delfines nariz de botella en el puerto, “probablemente destinados a contrarrestar a los buceadores enemigos”.

Esta no es la primera vez que los fuerza británicas alertan sobre mamíferos entrenados por Rusia para atacar. En 2022, ya habían advertido sobre la presencia de estos delfines, quienes supuestamente realizaban actos de sabotaje a barcos y submarinos.

Ucrania golpea importante puente clave en Crimea

Recientemente, Rusia sufrió un duro golpe cuando los misiles ucranianos impactaron en uno de los pocos puentes que unen la península de Crimea con el territorio continental de Ucrania, cortando una de las principales rutas de suministro para las fuerzas de ocupación rusas en el sur de Ucrania mientras Kiev presionaba para expulsarlos .

Se acumularon colas de tráfico y muchas rutas de autobús fueron canceladas o severamente retrasadas.

Ucrania está atacando las líneas de suministro rusas para interrumpir la defensa de Moscú del territorio ocupado en el sur, donde Kiev se encuentra en las primeras etapas de su contraofensiva más ambiciosa de la guerra.

