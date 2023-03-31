¡Cierran filas! Republicanos se unen a Trump tras acusaciones criminales por pago a estrella porno

Altos republicanos en el Congreso respaldaron al expresidente Donald Trump después de que un gran jurado de Manhattan le imputara acusaciones criminales cuando investigaba los pagos secretos a la estrella porno, Stormy Daniels, calificando los cargos como un arma del sistema de justicia por parte de los demócratas.

La feroz respuesta de los republicanos a la acusación del jueves reflejó el control que Trump aún tiene sobre el partido y muchos de sus votantes mientras busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Kevin McCarthy, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, dijo que la acusación "arma nuestro sagrado sistema de justicia" contra Trump.

Elise Stefanik, otro miembro del liderazgo republicano de la Cámara, calificó la acusación como una "cacería de brujas política y un día oscuro para Estados Unidos".

Ted Cruz / Senador republicano:

“Es una escalada catastrófica en la militarización del sistema de justicia”.

Trump calificó la acusación como una "persecución política".

Preparó a los republicanos para que reaccionaran al declarar la semana pasada que iba a ser acusado por supuestos pagos a la estrella porno Stormy Daniels. La semana pasada, según la campaña de Trump, recaudó casi $2 millones.

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha dicho que recibió el dinero a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006. Trump ha negado las acusaciones.

Trump es el favorito en el campo republicano de 2024, con el apoyo del 44% de los republicanos en una encuesta de Reuters/Ipsos completada el lunes, por delante del apoyo del 30% del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Less than two hours after news of his indictment broke, former President Trump appealed to supporters to help with his legal defense, hoping their outrage will help him raise money as he seeks the 2024 Republican presidential nomination https://t.co/Ujg3FPWz16 — Reuters (@Reuters) March 30, 2023

Acusaciones contra Trump por pago a estrella porno, son un peligro para su reelección

DeSantis, el rival más cercano de Trump por la nominación, aún no ha declarado oficialmente su candidatura para 2024. Él está haciendo de la falta de controversia personal un tablón de su naciente campaña. Las encuestas de opinión sugieren que muchos votantes republicanos buscan una alternativa a Trump.

DeSantis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la acusación de Trump el jueves, pero en un tuit dijo: "El fiscal de distrito de Manhattan respaldado por Soros ha torcido constantemente la ley para degradar los delitos graves y excusar la mala conducta criminal. Sin embargo, ahora está estirando el ley para apuntar a un oponente político. Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan respaldado por Soros y su agenda política".

Los demócratas en la Cámara también intervinieron. Ted Lieu, un demócrata de la Cámara, calificó la acusación como un "precedente horrible" pero necesario si Trump cometió delitos.

Jamaal Bowman, otro demócrata de la Cámara, dijo: "Es hora de que nos aseguremos de que a Trump se le prohíba volver a postularse para cualquier cargo público".