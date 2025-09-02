Rescatan a 63 pasajeros de brutal inundación en Iztacalco, CDMX; camión quedó bajo el agua

En una necesaria labor de rescate, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) pusieron a salvo a 63 pasajeros de un autobús de transporte público que quedó varado en medio de una severa inundación en la alcaldía Iztacalco. El incidente ocurrió la mañana de este martes, en el marco de las intensas lluvias que tienen a la Ciudad de México bajo Alerta Naranja.

Al lugar acudió el equipo de Fuerza informativa Azteca (FIA) para documentar los hechos y en un bajo puente se pudo observar a los oficiales capitalinos ingresando al agua para cargar a los usuarios, entre ellos adultos mayores y niños, para después llevarlos a un lugar seguro.

Inundación en el Eje 1 y Churubusco; autobús queda varado

El camión de pasajeros quedó atrapado bajo el puente de Eje 1 Norte y Churubusco, en la colonia Agrícola Pantitlán, en una anegación que se extendió por más de 100 metros y alcanzó una profundidad de 50 centímetros.

Según los reportes, el conductor, en un intento por sortear los encharcamientos que colapsaban la zona del paradero de Pantitlán, ingresó en sentido contrario a la vialidad, quedando finalmente varado en el punto de mayor profundidad.

#AlertaVialFIA | 🚨 Policías de la #CDMX intentan rescatar a varios usuarios que quedaron varados dentro de un transporte público en el bajo puente de Av. 1 Norte y Churubusco, en la colonia Agrícola.



🚧 La unidad quedó atrapada por una fuerte anegación.



⚠️ Extreme precauciones…

Policías de CDMX cargan pasajeros de camión inundado

Al ver que los 63 pasajeros no podían descender por sus propios medios, los policías de la SSC que llegaron al lugar no dudaron en actuar. Ingresaron a pie al agua estancada y comenzaron a evacuar a los usuarios uno por uno, cargándolos a ellos y a sus pertenencias para llevarlos a la banqueta.

Aunque no se reportaron personas con lesiones físicas, paramédicos atendieron en el lugar a varios de los pasajeros que sufrieron crisis nerviosa debido a la angustiante experiencia.

🚨 Rescatan a 63 personas atrapadas en un camión por fuerte encharcamiento en #Iztacalco.



El camión quedó varado bajo el puente de Eje 1 Norte y Churubusco.



Policías tuvieron que cargar a los pasajeros para ponerlos a salvo.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/LnT4Lum37Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025

Alerta Naranja en CDMX por intensas lluvias hoy

Este rescate es una de las múltiples emergencias atendidas en la capital a causa de las lluvias torrenciales que persisten desde la noche del lunes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene activa la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes en las alcaldías de Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Venustiano Carranza.

Las autoridades han reportado otras inundaciones graves en puntos como el túnel de Circuito Interior a la altura de Antonio Caso y en el bajo puente de Viaducto Río de la Piedad. El pronóstico indica que las lluvias intensas, acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo, continuarán durante el día.

