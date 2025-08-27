Perrito “va de compras” solo en Perisur tras ser abandonado; policías y una influencer lo rescatan

Un perrito en aparente estado de abandono desató una ola de solidaridad y ternura en el centro comercial Perisur, al sur de la Ciudad de México (CDMX), después de ser visto recorriendo varias tiendas por su cuenta durante la mañana de este miércoles 27 de agosto.

El “lomito” fue resguardado por oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y, gracias a la intervención de una usuaria de redes sociales, ahora tiene un hogar temporal mientras se le busca una familia definitiva.

FOTOS: Perrito se convierte en cliente en Perisur

La historia comenzó cuando varios clientes del centro comercial, ubicado en la alcaldía Coyoacán, alertaron a los policías de la SSC CDMX asignados a la vigilancia. Informaron que un perro pequeño había sido visto ingresando a diferentes locales comerciales sin la compañía de ninguna persona.

Ante el reporte, los oficiales de la PBI localizaron al canino y, al confirmar que se encontraba solo, decidieron resguardarlo para protegerlo de cualquier riesgo. De inmediato, le proporcionaron agua y alimento para tranquilizarlo.

#TarjetaInformativa | Uniformados de @PBI_SSC de la #SSC asignados a la seguridad y vigilancia de un centro comercial ubicado en las avenidas Insurgentes Sur y Periférico Sur, en @Alcaldia_Coy, fueron alertados sobre la presencia de un perro en aparente estado de abandono.



De… pic.twitter.com/59Fim6i1F5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 27, 2025

Influencer ayuda a buscarle un hogar al perrito abandonado en Perisur

Poco después, una mujer que se encontraba en la plaza se percató de la situación y se acercó a los oficiales. Con la intención de ayudar, inició una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para intentar encontrarle un hogar digno al “lomito” en ese mismo momento.

Aunque durante la transmisión en vivo no se concretó una adopción inmediata, la movilización en redes tuvo un final feliz. La propia usuaria, descrita como una influencer, agradeció el apoyo de los policías y tomó la decisión de llevarse al perrito a su casa para darle un hogar temporal.

Ahora, a través de sus plataformas digitales, continuará la búsqueda de una persona o familia responsable que desee adoptar de manera definitiva al canino, al que, por ahora, también se le busca un nombre.