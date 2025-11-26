¡Trampa mortal en Edomex! Puente peatonal en Ecatepec se cae a pedazos; hay un hoyo a mitad de las escaleras

¡Un peligro para los ciudadanos! El puente nacional de la Av. José López Portillo, en Ecatepec, Estado de México, representa un riesgo para las personas intentan llegar al Mexibús; es el único accesos a este medio de transporte.

Este puente, ubicado en una de las zonas más transitadas en Edomex, presenta hoyos en medio de varias escaleras.

Puente de la López Portillo es el único acceso al Mexibús; exigen arreglarlo

Al ser la única forma de acceso al Mexibús, este puente peatonal se ha convertido en un riesgo para las personas que transitan por esta zona; testigos aseguran que el caer en uno de estos hoyos, podría provocar graves fracturas.

Por este paso elevado, cruzan personas de la tercera edad, quienes aseguran que el puente no recibe mantenimiento desde hace alguno años. Exigen que sea reparado.

⚠️ Un peligro latente para los peatones en #Ecatepec



Este puente peatonal sobre Av. José López Portillo tiene hoyos en los que cabe perfectamente un pie, lo que representa un grave peligro.



Aún así, es usado diariamente por personas que van al DIF y a la estación del Mexibús.… pic.twitter.com/3r9xpSlSTZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2025

¿En dónde se ubica el puente peatonal con hoyos en Ecatepec?

El puente peatonal se encuentra en la carretera estatal, por lo que le correspondería a las autoridades mexiquenses darle mantenimiento a este paso elevado.

Se ubica en la avenida José López Portillo, en Ecatepec, Estado de México, una de las zonas más transitadas del municipio. El puente va hacía el DIF o la estación del Mexibús con el mismo nombre.

¿Dónde reportar daños en puentes peatonales de Edomex?

¡Atención, mexiquenses! Si encuentras algún puente peatonal dañado en alguno de los municipios del Estado de México, puedes reportarlo a los siguientes canales:



Servicios de emergencia (9-1-1): En caso de que el paso elevado presente un peligro inmediato para la seguridad pública.

Protección Civil de Edomex: Puedes contactar a la Coordinación General de Protección Civil y a Gestión Integral del Riesgo del Esatdo de México.

Por otro lado, si es un reporte no urgente o necesitas dar seguimiento a tu denuncia, puedes comunicarte con el Sistema de Atención Mexiquense (SAM); puedes presentar el reporte en la página web de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

Además, puedes comunicarte al Centro de Atención Telefónica del Gobierno mexiquense, llamando al siguiente número: 01 800 HONESTO (4663786) o al 01 800 6 96 96 96.