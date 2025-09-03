¡Por no cederle el asiento! Sujeto golpea a joven y le fractura la nariz en Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara y su área metropolitana vivieron una jornada marcada por diversos incidentes que movilizaron a los servicios de emergencia. La serie de sucesos incluyó la agresión a un joven en el transporte público, un incendio en una llantera que requirió la intervención de bomberos, y un ataque con arma de fuego en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

15:30 hrs: Hombre le fractura la nariz a un joven en el transporte público

Una disputa por un asiento en una unidad de transporte público escaló hasta una confrontación violenta que dejó a un joven con heridas en la cara. Los servicios de emergencia acudieron al cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Vallarta, en Guadalajara, donde se encontraba la víctima, un hombre de entre 25 y 30 años.

Según su relato a los paramédicos de Cruz Verde, un pasajero lo golpeó después de que se negara a cederle su lugar. Como resultado de la agresión, el joven presentó una fractura en la nariz. A pesar de la severidad de las lesiones, el afectado rechazó ser trasladado por la ambulancia y prefirió ir por su cuenta a un hospital. No se tiene rastro del agresor.

18:00 hrs: Incendio en taller de neumáticos

Una llantera ubicada en la colonia San Marcos, también en Guadalajara, fue consumida por las llamas tras un estruendo que alertó a los residentes de la zona. Vecinos de la avenida de la Cruz y la calle Jade intentaron combatir el fuego con extintores y cubetas, pero el esfuerzo fue en vano debido a la rápida propagación.

Unidades de bomberos de Guadalajara se desplegaron en el lugar, y tuvieron que evacuar a dos personas de los alrededores por el riesgo de explosiones.

El incendio parecía estar bajo control en un momento, pero se reavivó en la parte trasera del establecimiento, donde una gran cantidad de neumáticos se encontraban almacenados. Los bomberos tardaron casi una hora en controlar la situación, que dejó el negocio totalmente destruido. De acuerdo con testigos, el siniestro fue provocado intencionalmente, y las pérdidas materiales fueron considerables.

21:00 hrs: Ataque con arma de fuego en San Pedro Tlaquepaque

Reportes de disparos activaron a los cuerpos de seguridad en la colonia Las Juntitas, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Al llegar a la esquina de Gómez Farías y Guadalupe Victoria, la policía encontró a un hombre de 32 años con una herida de bala en una de sus piernas, tendido sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Verde le brindaron los primeros auxilios y lo llevaron a un puesto de socorro para una valoración más profunda. La víctima informó a las autoridades que se dirigía a una tienda cuando un vehículo azul se detuvo y sus ocupantes le dispararon directamente. La zona fue acordonada por la policía local para que la Fiscalía de Jalisco pudiera iniciar las investigaciones pertinentes.

