¿Quién es Patricia Ornelas? La surfista mexicana que domina las olas vistiendo un huipil

La surfista mexicana Patricia Ornelas, originaria de Guerrero, ha captado la atención en redes sociales en los últimos días no solo por su destreza en las olas, sino por la forma en que combina su pasión por el surf con el orgullo por sus raíces. En un video viral en TikTok, Ornelas desafió las olas vistiendo un bello huipil, una prenda indígena tradicional, que ha acumulado más de 4.4 millones de reproducciones.

“Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras”, expresó la talentosa surfista en sus redes sociales. En la playa La Saladita, en Zacatecas, rindió homenaje a sus raíces mientras demostraba su destreza en el surf.

Surfista y defensora de la cultura mexicana

Patricia Ornelas no solo es una apasionada del surf, sino también una defensora de la cultura y el deporte. Forma parte de un colectivo llamado ‘Perlas’, que promueve tanto el surf como la cultura en México. Este proyecto fue idea del artista filipino conocido como Chi, quien busca difundir las diferentes culturas del mundo a través de su cuenta de Instagram @chichimonsta.

Esta no es la primera vez que Ornelas combina el surf con su orgullo mexicano. Anteriormente, se volvió viral al surfear caracterizada de Catrina para conmemorar el Día de Muertos. La surfista ha demostrado que su elección de vestimenta no solo la destaca en el mundo del surf, sino que también la convierte en un símbolo de identidad y orgullo cultural.

El surf tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio y se repetirá en la edición de París. La disciplina consiste en realizar maniobras y trucos sobre una ola, que son puntuados por jueces con base en la variedad, tipo y dificultad de los trucos, así como la velocidad, potencia y fluidez con la que el surfista conecta sus movimientos.

Patricia Ornelas, la surfista mexicana que ha conquistado las redes sociales con su pasión por el surf y su orgullo por sus raíces, continúa inspirando a otros a través de su talento y su compromiso con la cultura y el deporte en México.